Godinama nisu razgovarale, sada se majka Hayden Panettiere oglasila nakon njezine smrti

Lesley Vogel (70), majka glumice Hayden Panettiere, prvi put se oglasila nakon iznenadne smrti svoje kćeri u 37. godini života. U razgovoru za NBC News progovorila je o njezinim posljednjim godinama, izazovima odrastanja u industriji zabave, ali i Brianu Hickersonu, muškarcu s kojim je Hayden imala turbulentan odnos i koji je bio prisutan u vrijeme njezine smrti.

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'Hayden se, nažalost, izgubila'

„Hayden je bila nevjerojatno talentirana osoba na mnogim područjima i smatram da je za mlade ljude koji odrastaju u industriji zabave to velika borba i vrlo izazovno okruženje, stoga nije neuobičajeno da, nažalost, krenu pogrešnim putem“, izjavila je Vogel.

Za Hayden je dodala da se posljednjih godina, nažalost, izgubila te da bi voljela da je ostala vjerna sebi.

Majka je rekla i kako utjehu pronalazi u pomisli da je Hayden sada ponovno sa svojim mlađim bratom Jansenom Panettiereom, koji je iznenada preminuo 2023. godine u dobi od 28 godina. Poručila je da vjeruje da su sada zajedno i da su pronašli mir.

U razgovoru se osvrnula i na Briana Hickersona, s kojim je Hayden godinama bila u problematičnom odnosu. Vogel nije skrivala da ga obitelj nije željela u njezinu životu.

„Osoba iz njezina života koje smo se već duže vrijeme pokušavali riješiti bila je uz nju u trenutku smrti, a to je bio Brian Hickerson“, rekla je.

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Kako navodi Page Six, policijski izvještaj potvrđuje da su se na mjestu događaja nalazili Brian i njegov brat Zach. Brian je policiji pokazao i vrećicu s lijekovima koje je Hayden uzimala, no njihovi nazivi u izvještaju nisu objavljeni.

Točan uzrok smrti još nije poznat. Panettiere je pronađena bez svijesti u Greenvilleu u Južnoj Karolini, a hitne službe nisu je uspjele oživjeti. Obdukcijom nisu pronađeni znakovi ozljeda koje bi mogle objasniti smrt, dok se čekaju rezultati toksikoloških analiza.

Majka i kći godinama su imale težak odnos

Lesley i Hayden u razdoblju prije glumičine smrti nisu bile u kontaktu. Njihov odnos godinama je bio kompliciran, a obje su o njemu javno govorile. Vogel je ranije tvrdila da je kontakt prekinula nakon, kako je opisala, dugogodišnjih trauma te je govorila o nemoći roditelja koji gleda odraslo dijete kako donosi odluke koje mu štete.

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Hayden je, s druge strane, u svojim memoarima i intervjuima govorila o odrastanju uz majku koja joj je ujedno bila i menadžerica. Prisjetila se da je još kao 19-godišnjakinja pokušala razdvojiti njihov poslovni i privatni odnos jer je željela ponovno imati majku, a ne menadžericu. Unatoč svemu, nekoliko mjeseci prije smrti rekla je da mogućnost njihova pomirenja nije potpuno odbacila.

Vogel sada kaže da o istrazi smrti svoje kćeri još uvijek zna vrlo malo te da namjerava razgovarati s detektivima.