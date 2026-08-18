Mjesec dana provela u bolnici zbog parazita iz mora: 'Mislila sam da ću umrijeti'

Jedna žena tvrdi da je mislila kako će "umrijeti" nakon što se zarazila parazitom progutavši, kako vjeruje, "kontaminiranu" morsku vodu. Njezino zastrašujuće iskustvo, koje ju je prikovalo za bolnički krevet na mjesec dana, otvara važna pitanja o sigurnosti kupanja u moru.

Tijekom toplinskog vala u Ujedinjenom Kraljevstvu, Katherine Hopkins, 35-godišnja bivša tattoo majstorica iz Hovea, odlučila se rashladiti u moru. Kako je izvijestio Kennedy News and Media, četiri dana zaredom plivala je po "tri do četiri sata" na plaži u Brightonu. Iako nikada nije zaronila glavu ispod vode, povremeno bi se poprskala morskom vodom po licu.

Desetak dana nakon prvog kupanja, Hopkins je počela osjećati teške probavne smetnje, uključujući grčeve u trbuhu i vodenasti proljev.

"Išla sam na WC 20 do 30 puta dnevno i bila sam strašno dehidrirana. Kad bih pokušala popiti vodu, samo bi prošla kroz mene", prisjetila se. "Gotovo sam se onesvijestila, imala sam temperaturu. Jednom sam povratila. Mislila sam da je trovanje hranom, ali nisam jela ništa što bi to moglo uzrokovati."

'Mislila sam da ću umrijeti'

"Iskreno sam mislila da ću umrijeti", dodala je. "Osjećala sam se stvarno bespomoćno."

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Kako su joj se simptomi pogoršavali, Hopkins, koja je bila posebno osjetljiva pacijentica nakon transplantacije bubrega 2010. godine, otišla je u bolnicu. Dijagnosticirana joj je kriptosporidioza, bolest praćena proljevom koju uzrokuje parazit Cryptosporidium, piše People.

Ovaj parazit može živjeti u vodi, hrani, tlu ili na površinama kontaminiranim zaraženim izmetom, a do zaraze dolazi gutanjem parazita.

"U bolnicu sam stigla žuta i siva, a funkcija bubrega mi se rapidno pogoršavala", ispričala je. Nakon mjesec dana provedenih u bolnici, otpuštena je kući. Tijekom bolesti izgubila je 16 kilograma i preživljavala na tekućoj prehrani. I dalje osjeća posljedice i na "restriktivnoj je dijeti". Ljuta i razočarana, zaklela se da više nikada neće plivati u britanskom moru.

Parazit koji je stigao i do Istre

Parazit koji je uzrokovao teške zdravstvene probleme Britanki nije nepoznanica ni u Hrvatskoj. Krajem 2023. godine zabilježen je neobično velik broj slučajeva kriptosporidioze među njemačkim turistima, njih 23, koji su ljetovali u Istri.

Iako je istraga kao najvjerojatniji izvor zaraze označila bazene, ovaj događaj potvrdio je prisutnost parazita Cryptosporidium u regiji. Riječ je o izuzetno otpornom mikroorganizmu koji može preživjeti i u kloriranoj vodi, što ga čini osobito opasnim.

Katherinino iskustvo pokazuje da čak i naizgled čisto more može skrivati opasne mikroorganizme. Stoga, iako je Jadran i dalje jedna od najčišćih i najsigurnijih destinacija za kupanje, oprez nikada nije suvišan, osobito za osobe narušenog imuniteta. Redovito praćenje kvalitete vode ostaje ključno za zaštitu zdravlja kupača.

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