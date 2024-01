Ovih dana Nijemci i Englezi pozvali su na oprez svoje državljane koji borave u Hrvatskoj jer su se, navodno, neki od njih tijekom ljetovanja u Istri zarazili opasnim parazitom iz roda Cryptosporidium. Isti se najčešće širi putem kontaminirane vode što je u praksi najčešće putem kupanja u bazenu ili konzumacijom hrane ili vode zagađene ovim parazitom.

POGLEDAJTE VIDEO: Širi se panika među Nijemcima i Englezima, navode da su se zarazili parazitom u Hrvatskoj: 'Prijavili su proljev, a u stolici su pronašli ovo…'

Parazit osim čovjeka može inficirati i životinje, a posebno je opasan za ljude s oslabljenim imunitetom za koje može biti i smrtonosan.

Iz redakcije RTL Danas doznali su da u to vrijeme u Istri nije bio prijavljen nijedan slučaj zaraze, a uzimanjem uzorka vode u nekom od prijavljenih objekata, parazit nije pronađen.

Kriptosporidioza je bolest koju uzrokuje mikroskopski jednostanični parazit roda Cryptosporidium koji može dugo preživjeti izvan tijela domaćina jer je zaštićen vanjskim omotačem, a zbog kojeg je tolerantan na dezinfekciju klorom, pa ga je jako teško inaktivirati uobičajenim mjerama dezinfekcije.

Simptomi kriptosporidioze općenito počinju dva do deset dana nakon zaraze ovim parazitom, a najčešći od njih je vodenasti proljev. Ostali simptomi su: povraćanje, dehidracija, grčevi ili bolovi u želucu, gubitak tjelesne mase, mučnina i vrućica. No, neki pacijenti uopće nemaju nikakvih simptoma.

Opasna, a ponekad i smrtonosna bolest

Simptomi obično traju oko jedan do dva tjedna, no mogu trajati i do četiri ili više tjedana kod osoba s oslabljenim imunološkim sustavom.

Foto: HZJZ Foto: HZJZ Mikroskopska slika parazita roda Cryptosporidium.

Kriptosporidioza inače zahvaća tanko crijevo, no kod osoba s oslabljenim imunitetom, primjerice onih koji imaju AIDS, onih koji imaju nasljedne bolesti koje utječu na imunološki sustav, kod onih koji imaju rak i na kemoterapiji su te onih koji uzimaju određene imunosupresivne lijekove, ta bolest može biti vrlo opasna, a ponekad i smrtonosna jer se parazit može proširiti na područja izvan probavnog i to na druge organe i organske sustave.

Voditelj odjela za parazitologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom prof. dr.sc. Mario Sviben, dr. med. pojasnio nam je kako se kriptosporidioza dijagnosticira te kako se liječi.

"Za dijagnostiku ove parazitoze rutinski je mikroskopski pregled uzorka stolice koji se boji specifičnim bojama i mikroskopira pod velikim povećanjem svjetlosnog mikroskopa. Osim mikroskopije, na raspolaganju su nam i druge dijagnostičke metode - poput metode detekcije antigena parazita i molekularnih metoda detekcije nukleinske kiseline koje su i nešto osjetljivije od mikroskopije", kazao je.

"Kod ljudi sa zdravim imunološkim sustavom ova infekcija može biti ponekad potpuno asimptomatska no ipak najčešće se radi o simptomatskom obliku koji se manifestira manifestacijama infekcije probavnog sustava u vidu vodenastog proljeva, bolova u trbuhu, mučninom i ponekad povišenom temperaturom. Kod ove skupine pacijenata bolest je samoograničavajuća i uz uobičajene mjere nadoknade tekućine prolazi za tjedan do dva", dodao je.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Kriptosporidioza inače zahvaća tanko crijevo, no kod osoba s oslabljenim imunitetom ta bolest može biti vrlo opasna, a ponekad i smrtonosna jer se parazit može proširiti na područja izvan probavnog i to na druge organe i organske sustave.

'Ne postoji specifičan lijek za liječenje ove infekcije'

"Pod povećanim rizikom su pacijenti sa izrazito oslabljenim imunološkim sustavom npr. osobe s neliječenom HIV infekcijom, osobe na kemoterapiji tumora, pacijenti na transplantaciji i oni pacijenti koji uzimaju lijekove za suprimiranje imunološkog sustava npr. za liječenje autoimunih bolesti. Kod njih su proljevi puno obilniji, mogu čak ići s nekoliko litara proljevaste stolice dnevno i u teškim slučajevima infekcija može zbog teške dehidracije imati i fatalni ishod", istaknuo je dr. Sviben.

"Ne postoji specifičan lijek za liječenje ove infekcije. On na sreću, osobama sa zdravim imunološkim sustavom nije najčešće niti potreban. Nužna je osobna higijena radi daljnjeg sprječavanja širenja infekcije poput pranja ruku nakon toaleta, izbjegavanje kupanja u bazenima osobama sa simptomatskom infekcijom i izbjegavanje spolnog odnosa jer se infekcija može prenijeti feko-oralno i na taj način", dodao je.

"Za osobe s oslabljenim imunološkim sustavom nužno je liječenje osnovne bolesti koja je dovela do imunosupresije kao i simptomatska, često pojačana terapija", otkrio je dr. Sviben.

Kad uđe u tijelo domaćina, Cryptosporidium obitava u crijevima zaraženih ljudi ili životinja te ih oni izlučuju fekalijama i to može trajati tjednim nakon što simptomi bolesti prestanu. Van tijela domaćina, parazit obitava na kontaminiranoj hrani, tlu, vodi ili na površinama koje su kontaminirane izmetom zaraženih, a može se širiti i kontaktom s izmetom ili predmetima kontaminiranim izmetom.

Osim toga, opasnim parazitom se možete zaraziti ako progutate nešto (primjerice, vodu iz bazena) što je došlo u dodir s fekalijama zaražene osobe ili životinje, konzumacijom svježeg voća i povrća koje nije dobro oprano, dodirivanjem usta kontaminiranim rukama, diranjem izlučevina zaražene životinje, mijenjanjem pelena na zaraženoj osobi itd.