Vratila se s putovanja s trakavicom i 38 parazita u mozgu: 'Mislila sam da ću umrijeti'

Lowri Denman iz Cardiffa u Ujedinjenom Kraljevstvu imala je 25 godina kada je 2007. s prijateljicom otišla na dvomjesečno putovanje Indijom. Zaljubila se u kulturu i bila je sretna što je izbjegla "Delhi belly", česte probavne smetnje koje pogađaju turiste. Nije ni slutila da je u njezino tijelo ušao tihi putnik koji će joj život pretvoriti u noćnu moru.

Četiri godine kasnije, bez ikakvih prethodnih simptoma, izbacila je trakavicu dugu jedan metar. Nakon posjeta liječniku, vjerovala je da je najgore prošlo. Međutim, bio je to tek početak borbe koja će je dovesti do ruba.

Prvi znakovi i šokantna dijagnoza

Nedugo nakon incidenta s trakavicom, Lowri je počela patiti od jakih glavobolja, a 2011. godine doživjela je prvi toničko-klonički (grand mal) napadaj - stanje koje karakterizira gubitak svijesti, ukočenost tijela i nekontrolirano trzanje.

Nakon tri mjeseca čekanja na magnetsku rezonanciju mozga, stigla je dijagnoza: neurocisticerkoza. Riječ je o teškoj parazitskoj infekciji koju uzrokuju ličinke svinjske trakavice koje su se nastanile u njezinom mozgu. Snimke su pokazale čak 38 parazita. "Bilo je odvratno i pomisliti da su te stvari u mojoj glavi", ispričala je Lowri.

Iako je tijekom boravka u Indiji jela isključivo vegetarijansku hranu kako bi smanjila rizik od bolesti, do zaraze nije došlo konzumacijom zaraženog mesa. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), neurocisticerkoza nastaje gutanjem mikroskopskih jajašaca parazita, najčešće putem vode ili hrane kontaminirane ljudskim izmetom. Neliječena crijevna infekcija trakavicom može dovesti do toga da ličinke dospiju u središnji živčani sustav, što uzrokuje najteži oblik bolesti.

Godine borbe s napadajima i psihozom

Nakon dijagnoze, Lowri je započela liječenje za epilepsiju dok su se liječnici konzultirali sa stručnjacima za tropske bolesti diljem svijeta. Zbog opasnosti od napadaja za volanom oduzeta joj je vozačka dozvola, a neovisnost joj je bila ozbiljno narušena. Živjela je sama pa su joj savjetovali da izbjegava aktivnosti poput kupanja u kadi zbog rizika od utapanja.

Napadaji su se nastavili, a razvila je i anksioznost zbog izlaska iz kuće. "Jednom sam za vrijeme ručka šetala gradom. Srećom, bila sam na telefonu s prijateljicom i rekla joj: 'Ne osjećam se dobro'. Pružila sam mobitel neznancu na ulici. Sljedeće čega se sjećam je da je prijateljica bila pored mene i govorila mi da sam opet imala napadaj", prisjetila se. "Nakon toga sam postala jako oprezna, bojala sam se biti bilo gdje."

Liječnici su joj propisali steroide i albendazol, lijek protiv parazita. Situacija se nakratko smirila, no 2015. godine došlo je do ozbiljnog pogoršanja jer paraziti "nisu odumirali kako se očekivalo".

Agresivno liječenje i mentalni slom

Liječenje je postajalo sve agresivnije. Uz albendazol i steroide, dobila je i prazikvantel. Lijekovi bi u početku smanjili oticanje u mozgu, ali čim bi smanjila dozu, oteklina bi se vratila na drugom mjestu.

"To je trajalo najmanje godinu dana, a ja sam bila sve bolesnija i anksioznija", kazala je. "Morala sam dati otkaz i vratiti se kući kako bi se brinuli o meni. Došlo je do točke kada sam primala osobnu invalidninu, a nisam bila u stanju sama ispuniti formulare."

Počela je patiti od teške paranoje. Steroidi su joj uzrokovali oticanje lica, nije se osjećala kao ona. "Stanje se samo pogoršavalo. Htjela sam se vratiti na posao i živjeti normalno, ali nisam se osjećala ugodno u društvu. Zapravo, uopće nisam htjela izlaziti iz kuće", rekla je. Potom su joj uveli metotreksat, lijek za kemoterapiju, što je donijelo nove strahove i nuspojave, piše Daily Star.

U rujnu 2016. njezino se mentalno zdravlje toliko pogoršalo da je tri mjeseca provela na neuropsihijatrijskom odjelu. Uz sve ostale lijekove, dobila je stabilizatore raspoloženja i antipsihotike. "Imala sam napadaje panike, mislila sam da ću umrijeti. To se pretvorilo u paranoju, a onda je nastupila psihoza. Nisam bila nimalo stabilna, lude misli rojile su mi se po glavi", opisala je.

Život nakon bolesti i želja za podizanjem svijesti

U siječnju 2017. konačno je otpuštena iz bolnice. Imala je 34 godine i očajnički je željela svoj život natrag. Danas je Lowri zdrava, a napadaji su pod kontrolom lijekovima pa već deset godina nije imala niti jedan. Njezina potresna priča služi kao upozorenje, ali i kao nada.

Tijekom oporavka, Lowri je shvatila koliko je malo dostupnih informacija o njezinoj bolesti. Sada, kada se osjeća snažnije, želi podijeliti svoje iskustvo kako bi pomogla drugima. S prijateljicom Nicolom Brown pokrenula je projekt snimanja podcasta u 12 dijelova pod nazivom "38 Parasites". U njemu će detaljno opisati svoj put, razgovarati s liječnicima, neurolozima i stručnjacima za tropske bolesti.

"Cijele tridesete provela sam bolesna, anksiozna i zabrinuta. Sada, u četrdesetima, želim to negativno iskustvo pretvoriti u nešto pozitivno - pomoći drugima i ne osjećati se kao da sam izgubila sve to vrijeme", zaključila je.

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