Mislio je da mu žena ima simptome menopauze, no život im se pretvorio u noćnu moru

John Manitara za Mirror je progovorio o slomljenom srcu nakon što je otkrio da su zabrinjavajući simptomi njegove supruge Gillian, za koje je vjerovao da su posljedica menopauze, zapravo znakovi okrutne i neizlječive bolesti. John i Gillian uživali su u sretnom braku s dvoje djece, 32-godišnjim Andrewom i 26-godišnjom Annom, no njihova se stvarnost pretvorila u noćnu moru.

Sve je počelo neobičnim ponašanjem

Nekadašnja recepcionarka Gillian počela se ponašati neuobičajeno krajem 2022. godine. Počela je padati te pokazivati znakove iracionalnog i impulzivnog ponašanja. Primjerice, dok su čekali vlak, nestala je kako bi nešto kupila, a da o tome nije obavijestila Johna. Usto, zamalo je postala žrtva telefonskih prevaranata, što je bilo potpuno neuobičajeno za nju.

Njezin suprug John (62) u početku je sumnjao da bi uzrok takvih promjena mogla biti menopauza. Međutim, u svibnju 2023. godine dogodila joj se prometna nesreća nakon koje je djelovala potpuno ošamućeno. Taj je događaj bio prekretnica. "Njezina reakcija bila je prigušena i gotovo nonšalantna. To joj uopće nije bilo slično. Djelovala je tako odsutno, poput izgubljene duše", ispričao je John.

Od demencije do konačne razorne dijagnoze

U jesen 2023. godine, Gillian je prvotno dijagnosticiran početak demencije. Ipak, kako se njezino stanje rapidno pogoršavalo početkom 2024., dijagnoza je ispravljena u progresivnu supranuklearnu paralizu (PSP). Riječ je o teškom neurološkom poremećaju uzrokovanom nakupljanjem proteina tau, koji oštećuje moždane stanice.

To dovodi do simptoma kao što su problemi s ravnotežom, kognitivna oštećenja i poteškoće u kretanju. Iako izvana može nalikovati Parkinsonovoj bolesti, PSP napreduje znatno brže i za nju ne postoji lijek. Prognoza je poražavajuća; procjenjuje se da oboljeli žive svega oko šest godina od pojave prvih simptoma.

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'Iz uloge supruga prešao sam u ulogu njegovatelja'

Promjena je bila gotovo trenutna i razorila je obiteljsku svakodnevicu. "Gotovo preko noći postala je nesposobna za rad i zahtijevala je nadzor kako bismo bili mirni. Trebala joj je pomoć u obavljanju svakodnevnih stvari, poput kuhanja, pranja i čišćenja", ispričao je njezin suprug. Život mu se pretvorio u neprestanu brigu.

"U jednom je trenutku Gillian ostavila otvorene slavine i upaljen plin, a ja se nisam mogao opustiti u strahu da se ne dogodi nešto drugo opasno. S vremenom je počela padati kad bi ustajala noću, nije se više mogla sama okupati ni odjenuti kao prije. Iz uloge supruga prešao sam u ulogu njegovatelja. Bilo je to poražavajuće."

Žalovanje za osobom koja je još uvijek tu

Iako Gillian danas prima 24-satnu skrb, bitka s bolešću nije bila laka, a obitelj se osjeća kao da je već gubi. "Svaki dan se budim u živoj noćnoj mori", rekao je John.

"Njezina ljubav je tu, ali sve ostalo se čini izgubljenim. Volio bih da se mogu zamijeniti s njom, umjesto da je gledam kako toliko pati. To je poput žalovanja za živom osobom i užasavam se budućnosti bez nje."

Borba za adekvatnu podršku bila je iscrpljujuća. "Bio sam na rubu snaga kad smo konačno dobili potrebnu pomoć. Morali smo se boriti na svakom koraku, a većina podrške stigla je mnogo kasnije nego što je trebala. Vrijeme je nešto čega mi nemamo."

Gubitak osjećaju i njihova djeca. "Našoj djeci nedostaju njezini majčinski savjeti, telefonski pozivi i sve ono što majka čini da podrži svoju djecu. Riječi ne mogu prenijeti tugu i bol koju osjećamo."

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Vjenčanja kao bolan podsjetnik na stvarnost

S obzirom na to da se oboje njihove djece spremaju za vjenčanja, sin Andrew ove godine, a kći Anna sljedeće, ti sretni događaji postali su bolan podsjetnik na njihovu tešku stvarnost.

"Gillian će prisustvovati vjenčanju našeg sina, ali to, nažalost, neće biti slučaj s vjenčanjem naše kćeri. Malo je vjerojatno da će tada biti s nama", s tugom je rekao John.

Ipak, uspjeli su stvoriti jednu dragocjenu uspomenu. "Uspjeli smo je odvesti u kupovinu vjenčanice kako bismo pomogli Anni pronaći pravu. Pokazala je palac gore i svi smo plakali. Bilo je to srceparajuće."

Njihova kći Anna dodala je: "Jedan od najtežih dijelova je žalovanje za vezom majke i kćeri koju smo imale. Svi ti mali trenuci o kojima nikad ne razmišljate dok vam nisu oduzeti. Ponekad slušam stare glasovne poruke ili čitam stare poruke samo da bih joj se ponovno osjetila blizu."

Imali su planove ostarjeti zajedno

John i Gillian imali su planove ostarjeti zajedno i povući se negdje gdje je sunčano i toplo vrijeme, ali ti se snovi nikada neće ostvariti. Danas je Gillian gotovo potpuno ovisna o tuđoj pomoći.

"Njezina pokretljivost je minimalna, a hranu joj treba rezati na sitne komadiće ili miksati kako se ne bi ugušila, a treba je i hraniti. Potpuno je ovisna 24 sata dnevno. Gotovo je u vegetativnom stanju, ali i dalje reagira osmijehom, iako su joj oči uglavnom zatvorene", opisao je John.

Unatoč neizmjernoj boli, on ostaje odlučan. "Osjećam se izgubljeno i prazno, ali odlučan sam podići svijest, iako je za moju Gilly prekasno. Nažalost, vrijeme je nešto što više nemamo zajedno. Samo želim da mojoj ženi bude što ugodnije u preostalim trenucima koje imamo. Život može biti vrlo okrutan, ali naša je ljubav vječna."

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