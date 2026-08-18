Preminuo je Frank Beard, bubnjar ZZ Topa i čovjek koji je bio tiho srce teksaškog rocka

Frank Beard, bubnjar legendarnog teksaškog rock sastava ZZ Top, preminuo je u 78. godini života. Umro je u ponedjeljak na svom ranču u Richmondu u Teksasu, okružen obitelji i pod hospicijskom skrbi. Uzrok smrti zasad nije objavljen, no posljednjih godina imao je zdravstvenih problema.

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Više od 50 godina u ZZ Topu

Beard je bio ključan dio prepoznatljivog zvuka benda, a s Billyjem Gibbonsom (76) i Dustyjem Hillom činio je klasičnu postavu ZZ Topa koja je ostala nepromijenjena sve do Hillove smrti 2021. godine. Bio je poznat po preciznom i energičnom bubnjanju u hitovima poput "La Grange", "Tush" i "Sharp Dressed Man".

Gibbons se ranije prisjetio njihova prvog zajedničkog sviranja te rekao kako mu je trebalo svega nekoliko sekundi da shvati da je Beard bubnjar kakvog je tražio.

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Od velikih hitova do Rock & Roll Hall of Famea

ZZ Top veliki je uspjeh ostvario tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina albumima "Tres Hombres", "Eliminator" i "Afterburner", a bend je postao poznat diljem svijeta zahvaljujući hitovima poput "Gimme All Your Lovin’", "Legs" i "Sharp Dressed Man".

Beard je tijekom karijere otvoreno govorio i o svojoj nekadašnjoj borbi s ovisnošću, nakon koje se uspio otrijezniti i nastaviti glazbeni put. ZZ Top je 2004. godine primljen u Rock & Roll Hall of Fame.

Nakon smrti Dustyja Hilla bend je nastavio nastupati, no Beard je zbog zdravstvenih problema ranije ove godine morao privremeno napustiti turneju. Njegovom smrću Billy Gibbons ostao je jedini preostali član najpoznatije postave ZZ Topa.