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Smršavio 57 kilograma u godini dana nakon selidbe: 'To mi je definitivno spasilo život'

Smršavio 57 kilograma u godini dana nakon selidbe: 'To mi je definitivno spasilo život'
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Foto: Profimedia

S više od 136 kilograma smršavio je na samo 78, a pritom nije morao držati stroge dijete niti provoditi sate u teretani

20.8.2026.
11:00
Magazin.hr
Profimedia
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Dok se posljednjih godina sve češće pojavljuju priče o Britancima koji napuštaju Ujedinjeno Kraljevstvo zbog visokih troškova života i stanovanja, 32-godišnji Amerikanac Russell Valentin doživio je upravo suprotno. Tvrdi da mu je Britanija spasila život.

S više od 136 kilograma smršavio je na samo 78, a pritom, kaže, nije morao držati stroge dijete niti provoditi sate u teretani. Za sve su, prema njegovim riječima, zaslužni hrana i svakodnevno hodanje.

Russell se iz Chicaga preselio u Veliku Britaniju u siječnju 2025. Tada je imao 136 kilograma, brzo se umarao, ostajao bez daha, nije imao energije i patio je od opstruktivne apneje u snu.

"Dok sam živio u SAD-u, doslovno sam umirao. Ostajao sam bez daha čim bih se popeo stepenicama i svaki dan sam bio bez energije", prisjeća se.

Smršavio 57 kilograma u godini dana nakon selidbe: 'To mi je definitivno spasilo život'
Foto: Profimedia

Borba s viškom kilograma

S viškom kilograma borio se i ranije. Isprobavao je stroge dijete i zahtjevne treninge, ali ništa nije dugoročno djelovalo. Nakon preseljenja u Britaniju dogodilo se nešto što nije očekivao.

"Iako sam nakon preseljenja jeo puno više, pa čak i hranu koja se ne smatra posebno zdravom, kilogrami su jednostavno nestajali. Prije sam se stvarno mučio s mršavljenjem, pa me to jako iznenadilo", kaže.

Smršavio 57 kilograma u godini dana nakon selidbe: 'To mi je definitivno spasilo život'
Foto: Profimedia

U nešto više od godinu dana izgubio je više od 57 kilograma i danas teži oko 78 kilograma. Russell velik dio svog uspjeha pripisuje britanskoj hrani. Iako je ona često predmet internetskih šala, smatra da je tajna negdje drugdje.

Prema njegovim riječima, britanski prehrambeni proizvodi sadrže manje određenih aditiva i manje dodanog šećera. Europska hrana također podliježe znatno strožim propisima nego ona u SAD-u. Veliku razliku vidi i u veličini porcija.

'Preseljenje mi je spasilo život'

Promijenilo se i još nešto važno. Prije preseljenja prodao je automobil, a u Londonu je počeo mnogo više hodati. Činjenica je i da su europski gradovi znatno prilagođeniji pješacima nego američki. Svakodnevno prijeđe više od 12.000 koraka.

Promjena mu nije donijela samo manji broj na vagi, nego i više samopouzdanja. Nekad se sramio fotografirati, a zbog svog izgleda često je bio meta uvreda na društvenim mrežama.

"Osjećam se puno sigurnije u sebe i više se ne bojim izlaziti među ljude niti se fotografirati. Napokon izgledam kao pravi ja", kaže.

"Preseljenje ovamo definitivno mi je spasilo život. Da sam znao da će bolja hrana i hodanje posvuda dovesti do ovakvog rezultata, preselio bih se mnogo ranije", dodaje Russell.

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