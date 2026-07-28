Jeftina grickalica pomogla mu je da smršavi 45 kilograma: 'Sada ih jedem deset dnevno'

Adam Juniper (46) iz Londona borio se s viškom kilograma koji su mu ozbiljno narušavali zdravlje i vezu. Nakon niza neuspješnih dijeta, otkrio je jeftinu i jednostavnu namirnicu koja mu je pomogla da u manje od godinu dana izgubi gotovo 45 kilograma i potpuno transformira svoj život.

Iako se nekad smatrao "zdravim debelim čovjekom" jer je svaki dan vozio bicikl 11 kilometara do posla, Adamov način prehrane bio je daleko od idealnog. Redovito je preskakao doručak, a tijekom dana jeo bi sve što bi mu došlo pod ruku: kekse, čokoladice i hamburgere iz restorana brze hrane. U svojoj najtežoj fazi težio je 123 kilograma.

Prijelomna točka dogodila se kada se počeo mučiti s penjanjem uz stepenice, a njegova dugogodišnja veza zapala je u krizu te on i partnerica uopće nisu imali intimne odnose. Pokušavao je s raznim metodama, poput brojanja kalorija i prehrane koja se sastojala isključivo od voća, no ništa nije donosilo trajne rezultate. Očajnički tražeći rješenje, naišao je na neočekivanog pobjednika - krekere od riže.

Tajna mršavljenja je u osjećaju sitosti

Sada pojede i do deset rižinih krekera dnevno kako bi utažio glad. "Postoji toliko vrsta rižinih krekera i čine se tako veliki i zasitni", rekao je Adam, glavni urednik iz Londona.

"Jedna od stvari koja mi je pomagala u prijašnjim pokušajima bilo je voće, ali nikad me nije ostavljalo dovoljno sitim niti mi je pružalo raznolikost okusa. Kombiniranje rižinih krekera s voćem koje se lako jede, poput jabuka, omogućilo mi je da pojedem veliku količinu hrane bez unosa previše kalorija."

Adam je bio pretio još u školi, iako je s napunjenih 16 godina prirodno smršavio. Međutim, tijekom godina kilogrami su se polako vraćali zbog nezdravog načina života. Nakon preseljenja u London 2015. godine, bicikl je zamijenio podzemnom željeznicom. S iskušenjima na svakom koraku, počeo je kupovati brze, kalorične zalogaje kako bi održao razinu energije.

"Isprva nisam shvaćao koliko je situacija loša. A onda mi je odjeća postajala sve veća i veća", prisjetio se. "Budući da sam provodio puno vremena u dugim vezama, nisam se sređivao za izlaske pa nisam previše primjećivao svoj izgled. Ipak, kad god bih morao izaći, bilo mi je neugodno jer je veličina košulje koju sam trebao kupiti bila ili na samom kraju police ili je uopće nisu imali. I moj seksualni život je stao. Pitao sam se je li moj izgled povezan s tim."

Novi jelovnik i nevjerojatni rezultati

Adam je dobivao suptilne komentare od prijatelja, koji su ga zvali "krupni dečko" ili su ga uključivali u razgovore o svojim zdravstvenim strategijama, što sada shvaća kao pokušaj da mu daju savjet. Umjesto doručka, za ručak bi pojeo sendvič, čips i kolu, dok su večere bile obilne, najčešće tjestenina ili grčke pite, piše Mirror.

Sada, umjesto toga, kombinira različite okuse rižinih krekera, od slatkih do slanih. To ga košta oko dva eura dnevno, što je otprilike 12 eura manje nego što je trošio prije. "Jako uživam u dobroj hrani, ali shvatio sam da moram postići kalorijske ciljeve. Ovi krekeri su me zasitili i ne sjećam se da sam se osjećao loše. Također, nije mi bilo neugodno jesti ih u javnosti. A rezultati su postali vidljivi nakon samo nekoliko tjedana", ispričao je.

Iako je Adamov pristup bio uspješan za njega, stručnjaci naglašavaju da se ne treba oslanjati samo na jednu namirnicu. Nutricionisti ističu da međuobroci mogu biti dio plana za mršavljenje ako se pametno biraju, no ključ dugoročnog uspjeha leži u uravnoteženoj prehrani koja uključuje proteine, zdrave masti i vlakna, uz redovitu tjelesnu aktivnost. Pojednostavljivanje jelovnika, kako je Adam nesvjesno učinio, može pomoći, jer novija istraživanja pokazuju da pridržavanje predvidljivih prehrambenih rutina može pospješiti gubitak težine.

Njegov tipičan dan sada uključuje zdjelu mueslija bez šećera za doručak, sir za ručak, a ostatak dana popunjava rižinim krekerima. U samo sedam mjeseci izgubio je više od 44 kilograma i sada teži zdravih 73 kilograma.

"Moja supruga kaže da sam prekrasan, a ona je vrlo lijepa, tako da se osjećam puno sretnije. Iskreno, teško se riješiti tog instinkta 'debelog dečka'. Ali osjećam se bolje i mogu držati korak sa sinom. Moj savjet je da pronađete nešto što vama odgovara. Možda će potrajati, ali moguće je", zaključio je.

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