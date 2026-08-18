Beljo nakon što je Dinamo ispustio važnu pobjedu: 'Na ovo smo već naučili'

Dinamo je na Maksimiru u prvoj utakmci play-offa Lige prvaka odigrao 2:2 protiv norveškog Vikinga.

Dinamo je poveo u šestoj minuti golom Diona Belje, a smo četiri minute kasnije Mateo Lisica je zabio za 2-0. Peter Christiansen je smanjio u 26. minuti, da bi Zlatko Tripić izjednačio u 39. minuti. U nastavku susreta više nije bilo golova. Uzvrat je 26. kolovoza u Stavangeru.

Strijelac prvog gola Beljo je istaknuo kako su "Modri" bili bolji na terenu.

"Dobro smo ušli u utakmicu, ali su oni preuzeli inicijativu nakon toga i kaznili naše pogreške. Znali smo da će se to kažnjavati u Europi. Imali smo inicijativu, mislim da smo bili bolji na terenu. Pobjeda je bila nadohvat ruke, ali u Europi će te kazniti kada ne iskoristiš prilike. To nam se dogodilo protiv Vikinga, ali i u prošlosti. Naučili smo. Idemo pokazati u uzvratu da zaslužujemo Ligu prvaka," poručio je napadač Dinama.

Robert Mudražija se složio kako je Dinamo primio "jeftine golove".

"Odlično smo otvorili utakmicu, zabili smo dva gola, pogodili stativu, nažalost primili smo jeftine golove. Naša dva loša izbijanja i njihova individualna kvaliteta doveli su do golova, nesretno smo primili golove," kazao je.

"U drugom poluvremenu smo bilio bolji, možemo biti zadovoljni, ali znamo da neće biti lako. Znali smo da su fizički moćni, da su defanzivno dobro organizirani, da su dobra ekipa, ali mi znamo naše kvalitete i vjeruje da smo pokazali da smo kvalitetnija momčad."

Dinamo je u kvalifikacije za LP krenuo iz drugog pretkola protiv švicarskog prvaka Thuna. U dvije utakmice "Modri" su slavili ukupnim rezultatom 4-3. U idućoj rundi hrvatski prvak je bez suviše stresa preskočio Kauno Žalgiris, kojeg vodi Željko Sopić, sa 7-1 osiguravši najmanje skupinu Europske lige.

S druge strane, norveški prvak Viking se u kvalifikacije za Ligu prvaka priključio tek u play-offu. Viking je trenutačno drugi u norveškom prvenstvu, nakon 17 kola ima 40 bodova, jedan manje od lidera Bodo/Glimta.