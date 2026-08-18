Dinamo na Maksimiru igra najvažniju europsku utakmicu: Plavi bacaju sve na Ligu prvaka

Dinamo od 21 sat na Maksimiru protiv norveškog Vikinga igra prvu utakmcu play-offa Lige prvaka.

Play-off Lige prvaka 0 Dinamo : 0 Viking

DINAMO:

VIKING:

Pobjednik ulazi u grupnu fazu Lige prvaka, a poraženi nastavlja europsku sezonu u grupnoj fazi Europske lige. Uzvrat je na rasporedu 26. kolovoza u Stavangeru, također od 21 sat.

Glavni sudac utakmice Dinama i Vikinga bit će Nizozemac Serdar Gözübüyük, a pomagati će mu sunarodnjaci Patrick Inia i Rogier Honig. Četvrti sudac je Joey Kooij. U VAR sobi bit će Pol van Boekel, dok je njegov pomoćnik Richard Martens. Svi članovi sudačke postave dolaze iz Nizozemske.