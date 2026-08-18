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Dinamo na Maksimiru igra najvažniju europsku utakmicu: Plavi bacaju sve na Ligu prvaka

Dinamo na Maksimiru igra najvažniju europsku utakmicu: Plavi bacaju sve na Ligu prvaka
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tijek prve utakmice play-offa Lige prvaka Dinamo - Viking pratite UŽIVO na portalu Net.hr

18.8.2026.
18:05
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
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Dinamo od 21 sat na Maksimiru protiv norveškog Vikinga igra prvu utakmcu play-offa Lige prvaka. 

Play-off Lige prvaka
18. 08. 2026.
21:00
0
Dinamo
 
:
0
Viking
 

DINAMO: 

VIKING: 

Pobjednik ulazi u grupnu fazu Lige prvaka, a poraženi nastavlja europsku sezonu u grupnoj fazi Europske lige. Uzvrat je na rasporedu 26. kolovoza u Stavangeru, također od 21 sat. 

Glavni sudac utakmice Dinama i Vikinga bit će Nizozemac Serdar Gözübüyük, a pomagati će mu sunarodnjaci Patrick Inia i Rogier Honig. Četvrti sudac je Joey Kooij. U VAR sobi bit će Pol van Boekel, dok je njegov pomoćnik Richard Martens. Svi članovi sudačke postave dolaze iz Nizozemske. 

DinamoPlay-off Lige PrvakaUživoViking
komentara
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