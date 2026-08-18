FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KSENIJA I JOSIP /

Gledali smo kako među njima frcaju iskre, a sada je kraj: Prisjetite se njihove ljubavne priče

Gledali smo kako među njima frcaju iskre, a sada je kraj: Prisjetite se njihove ljubavne priče
Foto: RTL
1 /24
VOYO logo

Ksenija Barić ušla je u 'Ljubav je na selu' kao jedna od 'zlatnih djevojaka', a već pri prvom susretu s farmerom Josipom Đerfijem bilo je jasno da među njima postoji posebna kemija. Iskre su zaiskrile gotovo odmah, brzo su se zbližili, a kako je sezona odmicala, sve je više izgledalo kao da su upravo njih dvoje pravi par.

Josip je na kraju odabrao Kseniju, a njihova ljubavna priča nastavila se i nakon završetka snimanja.

Ipak, njihovoj je vezi sada došao kraj. Ksenija je za RTL.hr potvrdila da ona i Josip više nisu zajedno, no zasad nije željela otkrivati razloge prekida.

18.8.2026.
18:25
Hot.hr
RTL
Ljubav Je Na SeluRaskidPrekid Veze
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija