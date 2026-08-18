Gledali smo kako među njima frcaju iskre, a sada je kraj: Prisjetite se njihove ljubavne priče

Ksenija Barić ušla je u 'Ljubav je na selu' kao jedna od 'zlatnih djevojaka', a već pri prvom susretu s farmerom Josipom Đerfijem bilo je jasno da među njima postoji posebna kemija. Iskre su zaiskrile gotovo odmah, brzo su se zbližili, a kako je sezona odmicala, sve je više izgledalo kao da su upravo njih dvoje pravi par.

Josip je na kraju odabrao Kseniju, a njihova ljubavna priča nastavila se i nakon završetka snimanja.

Ipak, njihovoj je vezi sada došao kraj. Ksenija je za RTL.hr potvrdila da ona i Josip više nisu zajedno, no zasad nije željela otkrivati razloge prekida.