Ksenija i Josip nam se javili s mora i otkrili velike planove: 'To će biti naš sljedeći korak'

Ljubavna priča Ksenije i Josipa Đ., koje su gledatelji upoznali u RTL-ovu showu 'Ljubav je na selu', i dalje se razvija i nakon što su se kamere ugasile. Par ovih dana uživa u ljetnim danima u Zadru, gradu koji za Kseniju ima posebno mjesto u srcu, a vrijeme provode s obitelji, prijateljima i djecom, skupljajući zajedničke uspomene.

U razgovoru za Net.hr Ksenija je otkrila kako izgleda njihov idealan odmor, tko je zadužen za organizaciju putovanja, kakvi su im planovi za ostatak ljeta te kako su obilježili godišnjicu veze. Progovorila je i o vezi na daljinu te otkrila razmišljaju li već o zajedničkom životu.

Foto: Privatni album

Ovih dana podijelili ste na društvenim mrežama fotografije iz Zadra, je li i Josip s vama na ljetovanju?

Da, Josip i djeca su sa mnom u Zadru. Smješteni smo kod mog brata Zvonka koji nas je stvarno prekrasno ugostio i na tome smo mu jako zahvalni. Zadar mi je poseban grad jer sam ovdje provela pola života i ovdje imam puno prijatelja. Lijepo je ponovno ih vidjeti, a Josip se odlično uklopio pa se družimo i s mojim i s njegovim prijateljima, koji su s vremenom postali naši zajednički prijatelji.

Kako izgleda vaš idealan ljetni dan kada ste zajedno?

Nama za sreću stvarno ne treba puno. Dan započnemo jutarnjom kavom, nakon toga odlazimo na plažu, kupamo se i uživamo u morskim sportovima poput SUP-a, pedalina i jet skija. Navečer volimo sjesti u neki restoran ili jednostavno uživati u prekrasnim zalascima sunca uz more. Najvažnije nam je da smo zajedno i da stvaramo lijepe uspomene.

Tko je zadužen za organizaciju putovanja, a tko samo spakira kofere i krene?

Kod nas je to zajednički posao. Oboje predlažemo gdje ćemo i što ćemo obići, tako da se uvijek lako dogovorimo.

Foto: Privatni album

Imate li već isplaniran ostatak ljeta? Kako ćete provesti naredne tjedne?

Plan nam je nastaviti uživati u moru, druženju i zajedničkom vremenu. Svaki dan nastojimo obići neku novu plažu ili mjesto u okolici Zadra, Paga i Biograda te iskoristiti svaki trenutak ljeta. Već smo proslavili dva rođendana – moje prijateljice Marine i Josipovog prijatelja Julijana – a uskoro rođendan slavi i moja Irena, tako da nas čeka još jedna velika fešta. Ovo ljeto nam je stvarno ispunjeno lijepim uspomenama, smijehom i druženjem te želimo što više uživati prije nego što se vratimo svakodnevnim obavezama.

Hoćete li možda ljeto iskoristiti i da se vidite s nekim od ostalih kandidata iz showa?

Ako se poklopi prilika, rado. S nekima smo ostali u kontaktu i uvijek je lijepo ponovno se vidjeti.

Nedavno ste proslavili i godišnjicu veze, kako ste je obilježili i jeste li jedno drugo uspjeli iznenaditi?

Godišnjicu smo proslavili zajedno, u romantičnoj i opuštenoj atmosferi. Nama nisu važne velike geste ni materijalne stvari, nego vrijeme koje provodimo zajedno i uspomene koje stvaramo. Naravno, bilo je i lijepih iznenađenja koja ćemo ipak zadržati za sebe.

Foto: Privatni album

Ako se ne varam, još uvijek ste na dvije adrese, hoćete li uskoro započeti i zajednički život?

Da, još uvijek smo na dvije adrese. Nije uvijek lako, ali pokazali smo da udaljenost ne mora biti prepreka kada postoji ljubav, povjerenje i razumijevanje. O zajedničkom životu razgovaramo i vjerujemo da će, kada dođe pravi trenutak, to biti naš sljedeći korak.