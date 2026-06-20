Ksenija i Josip iz 'Ljubav je na selu' otkrili prekrasan razlog za slavlje

Ksenija i Josip Đ., jedan od omiljenih parova iz 18. sezone RTL-ova showa Ljubav je na selu, proslavili su prvu godišnjicu veze. Za RTL.hr otkrili su kako su za službeni početak svoje ljubavne priče uzeli upravo datum kada su se upoznali, 19. lipnja.

"19.6. smo se upoznali i odmah smo kliknuli na prvu. Taj smo datum uzeli kao godišnjicu", ispričala je Ksenija za RTL.hr.

Foto: Privatni album

Romantična večer s jacuzzijem

Poseban dan proveli su u opuštenoj i romantičnoj atmosferi. Josip je stigao kod Ksenije, a godišnjicu su odlučili obilježiti i boravkom u apartmanu s jacuzzijem, gdje su uživali u zajedničkom vremenu daleko od svakodnevnih obaveza.

No, slavlje se tu ne zaustavlja. Večer će provesti uz glazbu, budući da ih očekuje koncert Bijelog dugmeta, nakon kojeg planiraju i zajedničku večeru. Tako će svoju godišnjicu nastaviti obilježavati u znaku dobre zabave, glazbe i druženja.

Foto: Privatni album

Ljubav se dogodila pred kamerama

Podsjetimo, Ksenija i Josip Đ. tijekom 18. sezone showa Ljubav je na selu pokazali su kako se prava povezanost može dogoditi spontano i neočekivano. Njihov odnos od tada je samo rastao, a par danas otvoreno govori o zajedničkoj budućnosti te planovima za useljenje pod isti krov.

Sudeći prema njihovim riječima i zajedničkim planovima, njihova ljubavna priča jača je nego ikad prije.