VIDI SE PROMJENA

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' o svom gubitku kilograma: 'Više ne moram paziti što ću obući'

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' o svom gubitku kilograma: 'Više ne moram paziti što ću obući'
Foto: Privatni album

Iako naglašava da se i prije osjećala dobro u vlastitom tijelu, priznaje kako joj nova forma donosi dodatnu lakoću i samopouzdanje

25.4.2026.
Ksenija , koju su gledatelji upoznali kroz RTL-ov show 'Ljubav je na selu', nakon velike fizičke transformacije ne prestaje privlačiti pažnju, a sada je za RTL.hr otvoreno progovorila o promjenama kroz koje prolazi, i fizički i privatno.

„Super sam i dobro se osjećam. Ljudi mi se puno javljaju oko savjeta. Puno njih mi govori da ih je moja transformacija motivirala“, iskreno je rekla Ksenija, koja je mnogima postala inspiracija za zdraviji život. Iako naglašava da se i prije osjećala dobro u vlastitom tijelu, priznaje kako joj nova forma donosi dodatnu lakoću i samopouzdanje.

„Ja sam se uvijek dobro osjećala u svom tijelu, čak i kada sam imala više kilograma, ali sada sam svakako poletnija. Sad više ne moram paziti što ću obući i to mi je najveća motivacija. Mršavim polako i želim da to bude zdravo“, poručuje za RTL.hr

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' o svom gubitku kilograma: 'Više ne moram paziti što ću obući'
Foto: Privatni album

Veza s Josipom napreduje

Uz fizičku transformaciju, lijepo se razvija i njezin odnos s Josipom Đerfijem, kojeg je upoznala upravo u showu. Njihova veza ide u ozbiljnom i stabilnom smjeru, a već imaju i konkretne planove za budućnost.

„Josip je odlično, pogotovo jer ću ja sada biti tjedan dana kod njega, pa onda on dolazi tjedan dana kod mene. Idemo zajedno na more 7. svibnja i on će prvi put upoznati moje prijatelje. I selidba polako napreduje“, otkrila je Ksenija, dajući naslutiti da bi njihova ljubavna priča mogla dobiti još ozbiljniji nastavak.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Građani u nevjerici gledaju račune! Voda duplo poskupjela: 'Obećali su nam umjereno povećanje'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
Još iz rubrike