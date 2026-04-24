Danka iz 'Ljubav je na selu' pokazala liniju u badiću: 'Nije genetika, ovo je disciplina'
Fitness trenerica Danka Matusijević, koju su gledatelji upoznali kao kandidatkinju kod farmera Josipa Đerfija u RTL-ovu showu Ljubav je na selu, ponovno je privukla pažnju javnosti, ovaj put svojom impresivnom formom koja ne prolazi nezapaženo.
Na najnovijoj fotografiji s mora Danka pozira na stijeni u bikiniju, ističući istreniranu figuru i jasno definirane mišiće. No, u prvom planu nije samo fizički izgled, već i snažna poruka koju šalje svojim pratiteljima.
„Nije slučajnost – niti genetika. Ovo je disciplina. Tijelo koje volim i koje sam gradila upornošću. Dosljednost gradi rezultate. Možeš i ti“, poručila je, naglašavajući koliko su trud i kontinuitet ključni za postizanje rezultata.
Takav stav prati njezin životni stil već godinama. Redoviti treninzi, fokus na zdravlje i jasno postavljena rutina dio su svakodnevice koja ju je dovela do forme kojom se danas može pohvaliti.
Oduševljava svojim izgledom
Još tijekom sudjelovanja u showu istaknula se kao direktna i samouvjerena osoba koja zna što želi, a isti pristup zadržala je i izvan televizijskih kamera. Iako ljubavnu priču nije pronašla pred publikom, ostala je zapamćena kao jedna od upečatljivijih sudionica.
Danas Danka Matusijević gradi svoj put izvan televizije, kroz fitness, disciplinu i osobni razvoj. Njezine objave na društvenim mrežama jasno pokazuju kontinuitet i posvećenost, a upravo su to, čini se, ključni faktori iza rezultata koje postiže.
Poruka koju šalje jednostavna je, ali jasna, rezultati ne dolaze preko noći, već su rezultat svakodnevnog rada, truda i dosljednosti.
POGLEDAJTE VIDEO: Vlasnici ne žele dizati cijene, ali troškovi rastu: Tko će ovo ljeto stvarno profitirati?