Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrila planove za Uskrs: 'Josip dolazi kod mene'

Ksenija, koju su gledatelji upoznali u popularnom RTL-ovom showu Ljubav je na selu, otkrila je kako će provesti nadolazeće uskrsne blagdane te podijelila detalje o obiteljskim običajima koje njeguje iz godine u godinu.

Za nju je Uskrs, prije svega, vrijeme provedeno s najbližima i trenutak kada se cijela obitelj okuplja za blagdanskim stolom.

“Za Uskrs mi je najbitniji obiteljski doručak. Uvijek jedemo šunku, jaja i mladi luk. Volimo se i tucati s jajima”, ispričala je Ksenija za RTL.hr, ističući kako su upravo jednostavne tradicije ono što ovom blagdanu daje posebnu čar.

Foto: Privatni album

Blagdane neće provesti sama jer joj stiže i partner Josip, s kojim, kako kaže, uživa u svakodnevnom životu.

“Josip će doći kod mene za Uskrs, stiže već u subotu. U nedjelju ćemo zajedno doručkovati, a ako nas posluži lijepo vrijeme, planiramo i izlet u prirodu”, otkrila je.

Posebnu radost Uskrs kod nje donosi i najmlađima, za koje svake godine priprema malu blagdansku avanturu.

“Uvijek sakrijem čokoladna jaja po dvorištu pa ih djeca traže i natječu se tko će ih pronaći više”, dodala je kroz osmijeh.

Foto: Privatni album

'Josip i ja zaista uživamo zajedno'

Kada je riječ o slasticama, kod Ksenije se također njeguje obiteljska tradicija, no ove godine odlučila je unijeti malu promjenu.

“Baka uvijek radi kremšnite, a ja cheesecake. Ove godine planiram malo promijeniti tradiciju i napraviti karpati tortu”, otkrila je.

Na kraju je naglasila kako joj je najvažnije to što blagdane provodi u opuštenoj atmosferi i uz osobu koju voli.

“Josip i ja zaista uživamo zajedno i puno vremena provodimo jedno kod drugog”, zaključila je Ksenija za RTL.hr, otkrivši kako joj upravo takvi trenuci najviše znače.

POGLEDAJTE VIDEO: Drugi gube živce zbog bure i kaosa, oni trljaju ruke: 'Mi prozore širom otvaramo!