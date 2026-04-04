ISPRIČALA DETALJE /

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrila planove za Uskrs: 'Josip dolazi kod mene'

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrila planove za Uskrs: 'Josip dolazi kod mene'
Foto: Privatni album

Za nju je Uskrs, prije svega, vrijeme provedeno s najbližima i trenutak kada se cijela obitelj okuplja za blagdanskim stolom

4.4.2026.
13:29
Ksenija, koju su gledatelji upoznali u popularnom RTL-ovom showu Ljubav je na selu, otkrila je kako će provesti nadolazeće uskrsne blagdane te podijelila detalje o obiteljskim običajima koje njeguje iz godine u godinu.

Za nju je Uskrs, prije svega, vrijeme provedeno s najbližima i trenutak kada se cijela obitelj okuplja za blagdanskim stolom.

“Za Uskrs mi je najbitniji obiteljski doručak. Uvijek jedemo šunku, jaja i mladi luk. Volimo se i tucati s jajima”, ispričala je Ksenija za RTL.hr, ističući kako su upravo jednostavne tradicije ono što ovom blagdanu daje posebnu čar.

Blagdane neće provesti sama jer joj stiže i partner Josip, s kojim, kako kaže, uživa u svakodnevnom životu.

“Josip će doći kod mene za Uskrs, stiže već u subotu. U nedjelju ćemo zajedno doručkovati, a ako nas posluži lijepo vrijeme, planiramo i izlet u prirodu”, otkrila je.

Posebnu radost Uskrs kod nje donosi i najmlađima, za koje svake godine priprema malu blagdansku avanturu.

“Uvijek sakrijem čokoladna jaja po dvorištu pa ih djeca traže i natječu se tko će ih pronaći više”, dodala je kroz osmijeh.

'Josip i ja zaista uživamo zajedno'

Kada je riječ o slasticama, kod Ksenije se također njeguje obiteljska tradicija, no ove godine odlučila je unijeti malu promjenu.

“Baka uvijek radi kremšnite, a ja cheesecake. Ove godine planiram malo promijeniti tradiciju i napraviti karpati tortu”, otkrila je.

Na kraju je naglasila kako joj je najvažnije to što blagdane provodi u opuštenoj atmosferi i uz osobu koju voli.

“Josip i ja zaista uživamo zajedno i puno vremena provodimo jedno kod drugog”, zaključila je Ksenija za RTL.hr, otkrivši kako joj upravo takvi trenuci najviše znače.

 

 

Ljubav Je Na Selu
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
