OBRAČUN S HEZBOLLAHOM /

Izrael širi vojne operacije, libanonski premijer: 'Provodite politiku spaljene zemlje!'

Foto: Ramiz Dallah/AFP/Profimedia

Sukobi između Izraela i proiranskog Hezbollaha gotovo su svakodnevna pojava unatoč prekidu vatre od 17. travnja, koji nikada nije poštovan

31.5.2026.
8:15
Hina
Izraelska vojska je u nedjelju objavila da se njezina kopnena operacija protiv proiranskog pokreta Hezbollah "širi na druga područja" nakon prelaska rijeke Litani u južnom Libanonu.

Vojska je "prešla Litani i proširila svoje operacije protiv ciljeva Hezbollaha sjeverno od rijeke. Operacija se širi na druga područja", priopćili su na platformi X.

Prelazak Litanija, oko 30 kilometara sjeverno od granice s Izraelom, u petak je najavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je prethodno izjavio da je veliki dio južnog Libanona sada "borbena zona", unatoč primirju koje je teoretski bilo na snazi.

'Proširenje prednje obrambene linije'

U nedjelju je izraelska vojska izjavila da je "prije nekoliko dana" pokrenula ofenzivu u području Beaufort Ridgea i Wadi al-Salukija u južnom Libanonu, (...) s ciljem uklanjanja izravnih prijetnji mjestima sjeverne Galileje i Metule te kao dio tekućih napora za jačanje operativne kontrole u južnom Libanonu.

"Značajan broj izraelskih vojnika pokrenuo je ofenzivne operacije usmjerene na proširenje prednje obrambene linije", dodali su. 

Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je u subotu Izrael da provodi "politiku spaljene zemlje" protiv njegove zemlje.

Sukobi između Izraela i proiranskog Hezbollaha gotovo su svakodnevna pojava unatoč prekidu vatre od 17. travnja, koji nikada nije poštovan. Od početka neprijateljstava, u izraelskim napadima u Libanonu ubijeno je 3371 osoba, a raseljeno je više od milijun ljudi, prema libanonskim vlastima.

