Velika eskalacija: Hezbolah napao Izrael, stižu američki padobranci

Dok bukti rat na Bliskom istoku predsjednik SAD-a Donald Trump javno razmatra sljedeće korake protiv Irana. "Vrhovni vođa Modžtaba Hamenei i dalje je siguran i aktivan unatoč tome što se ne pojavljuje u javnosti", kazao je to Ali Bahreini, iranski veleposlanik pri UN-u. Politički sustav ove zemlje funkcionira normalno, tvrde Iranci.

Nakon više od mjesec dana zračnih operacija sve se češće spominje i kopnena invazija na Iran. Iz Washingtona su najavljeni i padobranci koji će se, tvrdi Reuters, pridružiti tisućama dodatnih mornara, marinaca i snaga za specijalne operacije.

Podsjetimo, tijekom vikenda je na Bliski istok stiglo oko 2500 marinaca. Spekulira se da bi se ove snage mogle koristiti u operaciji zauzimanja otoka Harga, čvorišta za 90 posto iranskog izvoza nafte.

Izrael svakodnevno vrši napade na Teheran, ali i na susjedni Libanon, pravdajući sve 'udarima na terorističku infrastukturu'. U ovoj zemlji, prema podacima UNICEF-a, poginulo je najmanje 121 dijete, dok ih je 399 ranjeno. Ista organizacija iznijela je podatak o više od 370 tisuća raseljene djece u Libanonu.

Ključni događaji:

Iranci pogodili kuvajtski tanker

Vladine pristaše na ulicama Karadža

Hezbollah napao Izrael dronovima

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

7.16 - Hezbolah navodi da su njezini borci ciljali izraelski sustav protuzračne obrane u naselju Ma’alot-Tarshiha u 4 sata ujutro pomoću „jata napadačkih dronova“, prenosi Al Jazeera.

Ovo je treći napad koji je Hezbolah jutros objavio.

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su četiri vojna lica ubijena u incidentu tijekom borbi u južnom Libanonu. Imena trojice vojnika - svi u dvadesetima - objavljena su, dok jedan još nije identificiran. Navedeno je da je još jedan vojnik teško ozlijeđen, a jedan rezervist lakše ozlijeđen u incidentu.

To dolazi nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu tijekom vikenda najavio proširenje izraelske invazije na južni Libanon dok njegove snage ciljaju iransku militantnu skupinu Hezbolah. Netanyahu je rekao da je operacija dodatno proširila ono što je nazvao "postojećom sigurnosnom tampon zonom".

Tisuće vladinih pristaša okupilo se u Karadžu

6.29 - Tisuće Iranaca marširale su u gradu Karaju kako bi izrazile podršku vladi i vojsci, prema Press TV-u.

Video isječak koji je objavila jedna televizijska kuća prikazuje ljude kako mašu zastavama i uzvikuju slogan "Hrabrost, hrabrost!" dok marširaju kroz grad, smješten zapadno od iranske prijestolnice Teherana.

Skup se održao dan nakon što su u Karadžu i pokrajini Alborz zabilježeni rašireni nestanci struje zbog štrajka koji je zahvatio električnu trafostanicu. Slične demonstracije održane su u ponedjeljak navečer i u Teheranu, kao i u sjeverozapadnom gradu Ardabilu, prema državnim medijima.

Iranians in the north-central city of Karaj march en masse for another night to express support for the government and armed forces.



Amerikanci bacili bombe za uništavanje bunkera u Iranu

6.26 - Američki dužnosnik rekao je za The Wall Street Journal da je vojska pogodila veliko skladište streljiva u Isfahanu s bombama za razbijanje bunkera od 907 kg te da je u napadu korišten veliki broj "penetratornog streljiva", prenosi Al Jazeera.

Izvješće je uslijedilo nakon što je Trump objavio video ogromnih eksplozija u Isfahanu bez titlova.

Iran pogodio kuvajtski tanker

6.00 - Iran je pogodio veliki kuvajtski tanker za prijevoz sirove nafte usidren u luci u Dubaiju, izvijestila je u utorak kuvajtska državna agencija KUNA.

Prema navodima Kuwait Petroleum Corporation, nije bilo ljudskih žrtava nakon što je tanker Al-Salmi pogođen, iako je bio u potpunosti natovaren, što otvara ozbiljnu mogućnost izlijevanja nafte u okolne vode, piše CNN.

Spomenuta tvrtka trenutačno procjenjuje razmjere štete, navodi KUNA. Ured za medije vlade Dubaija objavio je da je u napadu korišten dron te da specijalizirane pomorske vatrogasne jedinice rade na obuzdavanju požara na tankeru.

Ozlijeđenih nema, a svih 24 članova posade navodno je na sigurnom.

