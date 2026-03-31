Europa upozorila građane: 'Kriza neće brzo proći! Radite od kuće, nema povratka u normalu'

Energetske posljedice rata na Bliskom istoku će se dugo osjetiti i Europska komisija (EK) priprema paket mjera za pomoć građanima i tvrtkama, rekao je u utorak povjerenik za energiju Dan Jorgensen.

Dodao je da će prijedlog uključivati snižavanje poreznih stopa za električnu energiju i tarifa za prijenosne mreže. “Ne bismo trebali imati iluzija da će posljedice ove krize za energetska tržišta biti kratkotrajne, jer neće”, izjavio je Jorgensen na konferenciji za novinare po završetku virtualnog sastanka ministara energetike država članica EU-a.

Istaknuo je da se stanje ne bi vratilo u normalu čak i kad bi sutra nastupio mir jer je energetska infrastruktura u Perzijskom zaljevu uništena i nastavlja se uništavati. "Što više nafte uspijete uštedjeti, pogotovo dizela i zrakoplovnog goriva, to će nam svima biti bolje", rekao je Jørgensen, potvrđujući ranije medijske napise da Bruxelles želi da Europljani manje putuju.

Savjeti Međunarodne agencije za energiju

Pozvao je zemlje članice da slijede savjete Međunarodne agencije za energiju, a oni, kako je naveo, uključuju rad od kuće gdje god je to moguće, smanjenje ograničenja brzine na autocestama za deset kilometara na sat, poticanje javnog prijevoza, uvođenje sustava par-nepar za osobne automobile, poticanje dijeljenja prijevoza i usvajanje štedljivijih vozačkih navika.

Jorgensen je iznio podatke prema kojima je cijena plina u EU-u od početka sukoba na Bliskom istoku porasla oko 70 posto, a nafte 60 posto. Za uvoz fosilnih goriva u EU potrošeno je dodatnih 14 milijardi eura u mjesec dana.

Povjerenik je pozvao članice Unije da na energetsku krizu odgovore koordinirano te da mjere moraju biti ciljane i privremene. Također je istaknuo da EU pritom ne smije zaboraviti na svoj dugoročni cilj, postizanje pune neovisnosti o uvoznim fosilnim gorivima.

“Ova kriza nam još jednom pokazuje da se Europa suočava s temeljnom ranjivošću na vanjske energetske šokove, a to je povezano s našom ovisnošću o uvozu fosilnih goriva”, rekao je Jorgensen. “Energetska neovisnost je put naprijed i strateški je imperativ s ekonomskog i sigurnosnog gledišta, ne samo zbog klime”.

