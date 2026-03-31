Začarani krug inflacije: Ovo su glavni razlozi zbog čega u Hrvatskoj cijene 'divljaju'

A zašto je Hrvatska postala rekorder u Europskoj uniji po rastu inflacije, odnosno poskupljenjima?

I to s velikom razlikom, jer s 4,8 posto inflacije Hrvatska je daleko od prosjeka eurozone u kojoj je prosjek 2,5 posto na godišnjoj razini.

Evo koji su glavni razlozi:

Prvi od njih je brzi rast gospodarstva, jer Hrvatska raste dva do tri puta brže od prosjeka eurozone, a kada je više novca u opticaju, veća je i potrošnja što dovodi do rasta cijena.

Drugi je razlog što plaće u Hrvatskoj rastu najbrže u eurozoni, a razlozi su od manjka radnika do turizma.

Onda je u tom začaranom krugu jedan od krivaca inflacije upravo turizam u kojem cijene usluga rastu više od 7 posto, kao i cijene smještaja budući da su strani turisti mnogo veće platežne moći od lokalnog stanovništva kojem su cijene iste.

U Hrvatskoj je veliki problem i ovisnost o uvozu, ponajviše hrane, energije i roba, pa kad dođe do potresa cijena na globalnoj razini, kao što je sada zbog rata na Bliskom istoku, Hrvatska to najbrže i najjače osjeti.

I peti je razlog velika potrošnja u Hrvatskoj, mnogo veća nego u mnogim europskim zemljama do koje je došlo rastom plaća, a kada se mnogo troši, veća je i potražnja, a time odmah i cijene.