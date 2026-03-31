FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
REKORDERI U EUROPI /

Začarani krug inflacije: Ovo su glavni razlozi zbog čega u Hrvatskoj cijene 'divljaju'

Državni zavod za statistiku objavio je u utorak zabrinjavajuće brojke. Podaci Eurostata pokazuju da Hrvatska ima najveću inflaciju u eurozoni

31.3.2026.
19:32
RTL Danas
VOYO logo
VOYO logo

A zašto je Hrvatska postala rekorder u Europskoj uniji po rastu inflacije, odnosno poskupljenjima?

I to s velikom razlikom, jer s 4,8 posto inflacije Hrvatska je daleko od prosjeka eurozone u kojoj je prosjek 2,5 posto na godišnjoj razini.

Evo koji su glavni razlozi:    

Prvi od njih je brzi rast gospodarstva, jer Hrvatska raste dva do tri puta brže od prosjeka eurozone, a kada je više novca u opticaju, veća je i potrošnja što dovodi do rasta cijena. 

Drugi je razlog što plaće u Hrvatskoj rastu najbrže u eurozoni, a razlozi su od manjka radnika do turizma. 

Foto: RTL Danas

Onda je u tom začaranom krugu jedan od krivaca inflacije upravo turizam u kojem cijene usluga rastu više od 7 posto, kao i cijene smještaja budući da su strani turisti mnogo veće platežne moći od lokalnog stanovništva kojem su cijene iste. 

U Hrvatskoj je veliki problem i ovisnost o uvozu, ponajviše hrane, energije i roba, pa kad dođe do potresa cijena na globalnoj razini, kao što je sada zbog rata na Bliskom istoku, Hrvatska to najbrže i najjače osjeti.   

I peti je razlog velika potrošnja u Hrvatskoj, mnogo veća nego u mnogim europskim zemljama do koje je došlo rastom plaća, a kada se mnogo troši, veća je i potražnja, a time odmah i cijene.   

InflacijaPoskupljenja
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike