Trump naprasno prekinuo intervju, posebno ga je naljutila jedna tema: 'Vi ste pokvareni'

Američki predsjednik Donald Trump naglo je prekinuo napeti intervju "Meet the Press" s voditeljicom Kristen Welker u Wisconsinu nakon što je više puta osporila njegove tvrdnje o izbornoj prevari, prebrojavanju glasova i njegovom predloženom fondu "protiv naoružanja".

Trump je prekinuo intervju nakon što je optužio medijske kuže NBC, ABC, CBS i CNN da su "pokvarene", prenosi Fox News.

"Vi ste jednostrana, pokvarena mreža", poručio je Trump voditeljici. "Oprosti, prekinimo jer mi je dosta. Hvala ti, draga. Lijepo se provedi", kazao joj je, ustao i otišao.

Situacija je eskalirala tijekom posljednjeg bloka pitanja, kada je Welker vršila pritisak na Trumpa oko predloženog fonda od 1,8 milijardi dolara "protiv zlouporabe vlasti" od strane administracije bivšeg predsjednika Joea Bidena.

WOW -- Trump crashes out and cuts his interview with Welker short as she presses him on his lack of evidence for claiming elections are rigged



"You're either crooked or you're stupid. Let's call it quits. Because I've had enough. Thank you darling," he tells her."



"I traveled… pic.twitter.com/qQaNIDnX4y — Aaron Rupar (@atrupar) June 7, 2026

Trump branio prijedlog

Voditeljica je upitala Trumpa odustaje li od fonda nakon što je vršitelj dužnosti državnog odvjetnika Todd Blanche rekao da administracija neće nastaviti s tim.

Trump je branio prijedlog i tvrdio da su dužnosnici Bidenove administracije nanijeli štetu ljudima.

"Ljude su toliko teško povrijedili radikali ljevičarski luđaci koji su radili za Bidenovu administraciju i uspavanog Joea", kazao je Trump. "Zlobni su i nasilni i više su me napadali nego ikoga", ustvrdio je.

Voditeljica ga je opet pitala želi li još uvijek oživjeti taj prijedlog, na što joj je predsjednik pojasnio da podržava ideju, ali priznao da će za nju trebati odobrenje.

"Mislim da je fond za naoružanje odlična ideja, kao i mnogi drugi republikanci. Mora se odobriti", uvjeravao je Trump.

'Pokvareni izbori i mediji'

Trump je kasnije optužio medije i Bidenove dužnosnike da uništavaju živote.

"Sviđa mi se ta ideja, jer ljudi poput tebe, lažni prljavi mediji, pokvareni mediji, ljudi poput glupog Bidena, on nije dovoljno pametan da zna što se događa, ali ljudi koji su ga okruživali, okruživali njegov prekrasni Resolute Desk u Ovalnom uredu, ono što su učinili životima ljudi, uništili su ljude", tvrdio je.

Voditeljica mu je kazala da za to nema dokaza, što je Trump osporio.

Ponovio je svoje tvrdnje kako su izbori 2020. godine bili namješteni i prljavi. "Pokvareni su baš kao ti, i tvoj tisak je pokvaren", rekao joj je.

"Vaši izbori su pokvareni, i vi ste i 'Meet the Press je pokvaren, kao i ABC, CBS i CNN", kazao je prije nego što je prekinuo razgovor.

Voditeljica je pokušala nastaviti intervju, napominjući da je njezin NBC doputovao u Wisconsin na sastanak.

"Dao sam ti dovoljno vremena. Trebala si srediti svoje medije, jer znaš što? Zemlja ne može biti sjajna s nepoštenim medijima", zaključio je.