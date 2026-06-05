Dobra vijest za Ukrajinu i loša za Donalda Trumpa: Usvojen zakon na koji se čekalo mjesecima

Zastupnički dom SAD‐a u četvrtak je usvojio zakon kojim se Ukrajini osigurava pomoć, a Rusiji uvode nove sankcije, što je najnoviji znak da su neki republikanci spremni suprotstaviti se stranačkom vodstvu i predsjedniku Donaldu Trumpu.

Zastupnički dom je glasovao 226 prema 195 za Zakon o potpori Ukrajini, nakon višemjesečnog odugovlačenja. Nekoliko republikanaca pridružilo se demokratima i potpisalo zahtjev za prisilno iznošenje zakona na glasanje. U četvrtak je 18 republikanaca i jedan nezavisni zastupnik, koji obično glasa s njima, podržalo zakon zajedno s demokratima. To je najnoviji znak da potpora Trumpu među članovima stranke više nije u potpunosti jedinstvena.

Usvajanje je uslijedilo dan nakon što se manja skupina republikanaca pridružila demokratima u izglasavanju rezolucije kojom bi se prisililo na povlačenje trupa iz neprijateljstava s Iranom, osim ako Kongres ne objavi rat ili ne naredi uporabu vojne sile. Ukrajinska veleposlanica u SAD‐u Olha Stefanišina u objavi na X-u nazvala je odluku "važnim korakom naprijed koji odražava kontinuiranu dvostranačku podršku Ukrajini".

Budućnost zakona neizvjesna

Međutim, budućnost Zakona o potpori Ukrajini ostaje neizvjesna. Da bi stupio na snagu, mora ga izglasati i Senat, čiji republikanski čelnici dosad nisu dopuštali glasanje o sankcijama Rusiji koje imaju široku dvostranačku potporu, navodeći da čekaju Trumpove upute. Čak i ako bi prošao Senat, Trump bi vrlo vjerojatno stavio veto.

Iako su mnogi članovi Kongresa iz obje stranke snažno podupirali Ukrajinu u prvim godinama nakon što je Rusija u veljači 2022. pokrenula invaziju, neki od Trumpovih najbližih republikanskih saveznika, uključujući vodstva Zastupničkog doma i Senata, postali su hladniji prema Kijevu otkako se Trump vratio u Bijelu kuću u siječnju 2025.

Otkako je Trump započeo svoj drugi mandat, odluke o sankcijama ostale su u rukama Bijele kuće, a ne Kongresa. Američka pomoć ukrajinskoj vladi znatno se usporila iako se Rusija i Ukrajina i dalje međusobno napadaju projektilima, dronovima i topništvom. Mirovni pregovori su u zastoju, a Ukrajina odbija zahtjev ruskog predsjednika Vladimira Putina da preda teritorij koji uspješno brani od 2022.

Zakon o potpori Ukrajini uključuje mjere za pomoć Ukrajini u obnovi nakon rata, odobrava više od milijardu dolara pomoći Kijevu te do osam milijardi dolara potpore kroz izravne zajmove. Također uvodi stroge sankcije i kontrolu izvoza Rusiji, koje se odnose i na financijske institucije, naftni i rudarski sektor te ruske dužnosnike.

Usvajanje zakona dolazi u trenutku kada je Europska unija ovaj tjedan pristala otvoriti pregovore s Kijevom o prvom skupu pitanja u njihovim pristupnim pregovorima. To je uslijedilo nakon dogovora o raspodjeli zajma od 90 milijardi eura za jačanje ukrajinske obrane i gospodarstva.