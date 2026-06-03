Što se događa s Donaldom Trumpom? Već sedam dana nije se pojavio u javnosti

Teorije zavjere kruže internetom nakon što se američki predsjednik Donald Trump sedmi dan zaredom nije pojavio u javnosti, što je izazvalo nove sumnje o njegovu zdravstvenom stanju, prenosi Daily Star.

Novinar Aaron Rupar na svom X profilu prokomentirao je da Trump nije javno nastupao od 27. svibnja, kada je prisustvovao sastanku Kabineta. Sva pojavljivanja su već unaprijed snimljeni intervju.

"Nazovite me staromodnim, ali mislim da bi trebala biti veća priča da nismo vidjeli predsjednika Sjedinjenih Država uživo na televiziji gotovo tjedan dana. To se događa na početku svakog mjeseca...", napisao je jedan čovjek na X naglašavajući kako se predsjednik SAD-a javno ne pojavljuje početkom svakog mjeseca.

Drugi korisnik nadovezao se komentarom kako se "čini čudnim da predsjednik koji živi pred kamerama već tjedan dana ne nastupa u javnosti više od jednom mjesečno."

Treći posjet medicinskom centru

Dodatnu znatiželju javnosti izazvalo je i otkriće kako je Trump dan prije sjednice Kabineta nekoliko sati proveo u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed, što je već treći takav posjet u proteklih godinu dana.

"Prvi je u mjesecu, vrijeme je za njegove mjesečne tretmane. Očekujte velike modrice na rukama i otvorene rane na drugim dijelovima tijela u sljedećih nekoliko dana," primijetio je jedan korisnik, aludirajući na internetske teorije o predsjednikovim ponovljenim modricama na rukama.

Trump, koji 14. lipnja puni 80 godina, izjavio je prošlog utorka da je njegov šestomjesečni pregled u Nacionalnom medicinskom centru pokazao da je "sve savršeno".

Međutim, medicinski stručnjaci se nisu složili s tim zaključcima i smatraju da su napravljeni propusti u procjeni. "To izvješće je gotovo predobro da bi bilo istinito za nekoga njegove dobi," rekao je teksaški kirurg William Shutze za The Wall Street Journal. "Čini se da je ovo filtrirana priča."