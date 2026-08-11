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TEŠKA NESREĆA U MEDINCIMA /

Silokombajn mu presjekao put: Motociklist teško ozlijeđen, stigao i helikopter

Silokombajn mu presjekao put: Motociklist teško ozlijeđen, stigao i helikopter
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Vozaču radnog stroja izmjerili su 0,08 promila alkohola, a uzeli su mu krvi i urin radi daljnje analize

11.8.2026.
15:43
Jaga Komazec
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
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Teška prometna nesreća dogodila se nakon što je vozač radnog stroja oduzeo prednost motociklistu, koji je potom udario u prednji dio silokombajna i zadobio teške ozljede.

Nesreća se dogodila kada se vozač silokombajna (36), s priključenom praznom prikolicom, uključivao u promet s putnog mosta ispred kućnog broja 3 u Ulici Antuna Mihanovića. Pritom nije propustio motociklista (60) koji se kretao državnom cestom D34.

Motociklist je udario u lijevu bočnu stranu kukuruznog adaptera, odnosno hedera, na prednjem dijelu stroja.

Vozaču izmjeren alkohol u krvi

Vozač silokombajna nije ozlijeđen, dok je motociklist zbog teških ozljeda helikopterom Hitne medicinske službe prevezen u KBC Osijek.

Kod vozača radnog stroja izmjereno je 0,08 promila alkohola, a policija mu je uzela krv i urin radi vještačenja.

Zbog očevida promet državnom cestom bio je obustavljen, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje.

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