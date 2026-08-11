Silokombajn mu presjekao put: Motociklist teško ozlijeđen, stigao i helikopter
Vozaču radnog stroja izmjerili su 0,08 promila alkohola, a uzeli su mu krvi i urin radi daljnje analize
Teška prometna nesreća dogodila se nakon što je vozač radnog stroja oduzeo prednost motociklistu, koji je potom udario u prednji dio silokombajna i zadobio teške ozljede.
Nesreća se dogodila kada se vozač silokombajna (36), s priključenom praznom prikolicom, uključivao u promet s putnog mosta ispred kućnog broja 3 u Ulici Antuna Mihanovića. Pritom nije propustio motociklista (60) koji se kretao državnom cestom D34.
Motociklist je udario u lijevu bočnu stranu kukuruznog adaptera, odnosno hedera, na prednjem dijelu stroja.
Vozaču izmjeren alkohol u krvi
Vozač silokombajna nije ozlijeđen, dok je motociklist zbog teških ozljeda helikopterom Hitne medicinske službe prevezen u KBC Osijek.
Kod vozača radnog stroja izmjereno je 0,08 promila alkohola, a policija mu je uzela krv i urin radi vještačenja.
Zbog očevida promet državnom cestom bio je obustavljen, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje.