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'NISMO BILI SPREMNI' /

Preminula ugledna neurologinja: 'Divili smo se njezinoj snazi, volji i životnoj radosti'

Preminula ugledna neurologinja: 'Divili smo se njezinoj snazi, volji i životnoj radosti'
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Foto: Screenshot/Facebook

'Izgubili smo vrijednu osobu u našoj ne samo medicinskoj nego i ljudskoj zajednici', poručili su iz Hrvatskog neurološkog društva

24.7.2026.
20:52
danas.hr
Screenshot/Facebook
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Preminula je prof. dr. sc. Svetlana Tomić, istaknuta hrvatska neurologinja i dugogodišnja liječnica Kliničkog bolničkog centra Osijek. Od nje se emotivnom porukom oprostilo Hrvatsko neurološko društvo.

Istaknuli su kako je bila cijenjena kolegica, suradnica, prijateljica i liječnica koja je cijeli profesionalni život posvetila skrbi za oboljele od neurodegenerativnih bolesti.

Njihovu objavu prenosimo u cijelosti: 

"Jučer nas je napustila naša prof. dr sc Svetlana Tomić, kolegica, suradnica i prijateljica...

Kolikogod smo bili svjesni teške bolesti i neprekidne borbe za život naše Svetlane, nismo bili spremni na njezin tako rani i tako nagli odlazak. Svetlana je bila specijalista neurolog, osoba velike ljubavi prema neurologiji i svom poslu, posebno prema izrazito vulnerabilnoj skupini bolesnika s neurodegenerativnim bolestima koji su često ljudi u ponoru beznađa zbog neizlječivosti svojih bolesti. Ona sama, usprkos bolesti, nije nikada gubila niti nadu niti volju, a njezin je entuzijam bio zarazan – i za bolesnike i za kolege.

Bila je i osnivač i predsjednik udruge bolesnika sa Parkinsonovom bolešću, voditelj Odjela za neurodegenerativne i neuromuskularne bolesti Klinike za neurologiju KBCa Osijek, te član brojnih nacionalnih i međunarodnih društava, posebno aktivna u Hrvatskom neurološkom društvu HLZa obnašajući u jednom mandatu i funkciju člana UO Društva. Bila je i aktivna članica znanstvenog panela za demenciju i kognitivne poremećaje Europske neurološke akademije a od 2022. i supredsjednik istog panela.

Radila je neumorno i uporno za dobrobit bolesnika i cjelokupne medicinske zajednice, ne zanemarujući pri tome niti svoju obitelj niti prijatelje – i toga smo svi bili svjesni i divili se snazi, volji i životnoj radosti profesorice Tomić.

Na žalost, ovu borbu je izgubila puno prerano, a mi smo izgubili vrijednu osobu u našoj ne samo medicinskoj nego i ljudskoj zajednici.

Počivala u miru, draga Svetlana!", napisali su. 

LiječnicaOsijekNeurologKbc Osijek
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