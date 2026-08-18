I dalje gori na Dinari, vatrogasci objavili apel građanima i turistima

Požar na području Dinare i dalje je aktivan, dok su ugašeni požari na Dugom otoku, u Ninskim Stanovima, Galovcu i Jovićima u Zadarskoj županiji, izvijestila je u utorak Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).

Požar kod Dinare Županijski vatrogasni operativni centar Šibensko-kninske županije uočio je 14. kolovoza, a njime su zahvaćeni trava, nisko raslinje i šuma. U ponedjeljak je u gašenju sudjelovalo 13 vatrogasaca s devet vozila te četiri Canadaira CL-415 i dva Air Tractora AT-802 FireBoss.

Na Braču, na području Pučišća, vatrogasci su nastavili dežurstvo na požarištu gdje je izbio požar 13. kolovoza. Požarom trave, niskog raslinja i borove šume zahvaćena je površina od 292 hektara.

Vatrogasci su dežurali i sanirali požarišta na području Omiša i Lokve Rogoznice, dok je protupožarni zrakoplov AT-802 tijekom izviđanja nekoliko puta djelovao na požarištu.

Apel građanima i turistima

Požar na Pelješcu, koji je izbio 14. kolovoza, pod nadzorom je vatrogasaca. Opožareno je oko 500 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Tijekom noći i dana 17. i 18. kolovoza vatrogasci su sanirali požarište i dežurali, a zbog ponovne aktivacije jednog dijela požarišta angažiran je Canadair CL-415.

HVZ zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara poziva građane na oprez i podsjeća na zabranu paljenja vatre u prirodi. Turistima i građanima preporučuje da se ne približavaju požarištima radi snimanja i fotografiranja jer time ugrožavaju vlastitu sigurnost i otežavaju rad vatrogasaca i drugih službi.

U slučaju požara potrebno je odmah nazvati vatrogasce na broj 193.