Požar na Dinari divlja, mogao bi prijeći u BiH: 'Digao se vjetar, treba preživjeti dan'

RTL-va reporterka Nikolina Radić dan je provela s vatrogascima koji su jučer obranili sela ispod brda Oton kraj Kina, a vatra se u jednom trenutku doslovno zavukla između kuća te je prošla između njih.

Večeras se nešto iz 19 sati uživo javila te od šibensko-kninskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića doznala posljednje informacije s terena.

"Sinoć smo otklonili opasnost od naselja na području Otona na kojem je desetak naselja koja su razvučena u dužini od 5-6 kilometara. Sa šibenske strane na terenu je 65 vatrogasaca, a pridružile su im se kolege iz Zagrebačke, Zadarske i Ličko-senjske županije. Radimo na rubovima (požarišta op.a) gdje dolazi do obnavljanja vatre, dva su kritična područja i nadam se da ćemo ih držati pod kontrolom", rekao je Dukić.

Problem je što se danas predvečer podigao vjetar. "To je veliki ispit - hoće li sve izdržati jer je linija dosta velika, tisuću hektara je opožarene trave, makije i velike borove šume. Dat ćemo sve od sebe da to držimo pod nadzorom", rekao je vatrogasni zapovjednik.

Dva požara aktivna su i to na Dinari, iznad Crvene zemlje blizu granice s BiH. Na pitanje, koliko je problem ako požar prijeđe u susjednu zemlju, odgovara: "Najmanji je problem hoće li prijeći granicu, sve je to u vrletima same Dinare."

Za kninski požar kaže da nema straha da prijeđe jer se nalazi između poligona Brezovac i Crvene zemlje, iako je dijelom na nepristupačnom terenu. "Tu rade zemaljske snage rade i to JVP Knin, DVD Knin i postrojbe Grada Zagreba. No, požar na samom vrhu Dinare - na vrhu Ošjaka, krenuo je od grmljavinskog nevremena i dosta se proširio po livadama na samoj granici prema BiH. Teren je doslovno nepristupačan za bilo kakvo djelovanje, fronta je dugačka više kilometara. Gore su vlasnici koliba koji ih pokušavaju zaštititi."

RTL-ova reporterka je danas posjetila i vatrogasne kolege s BiH strane, u Bosanskom Grahovu, gdje se uvjerila da tamošnji vatrogasci nemaju kapacitet braniti područje od vatre. "Moje iskustvo u 17 godina pokazuje da je bilo dosta požara na Dinari, sjetimo se velikog požara od prije nekoliko godina koji je došao je iz Bosanskog Grahova. S njihove strane postoje pristupni putovi do vrha, ali oni nemaju tehniku i ljude da djeluju. Bit će to veliki problem", rekao je zapovjednik Dukić.

Za sutra najavljuju promjenu vremena, Dukić kaže da se na tom terenu očekuje nešto malo kiše, a tek u ponedjeljak veće padaline. "No, prvo trebamo preživjeti današnji i sutrašnji dan. Zadnjih pola sata digao se vjetar, i sada nam je cilj samo da se ovaj požar ne razbukta", rekao je Dukić.

