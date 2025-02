Mladi Osječani razvili aplikaciju koja spaja kupce i proizvođače: 'Isti dan kad je ubrano, vi to dobijete'

Nekoliko klikova mišem na on-line tržnici i hrana s domaćih polja stiže na vaš stol. Platforma je razvijena u Osijeku, a mladi ljudi koji su je stvorili planiraju je proširiti u Hrvatskoj i svijetu.

Domaći proizvodi pune košaricu koja ide na stolove domaćih potrošača. Iza ovih vrata ostvaruje se hrvatska priča o kojoj se sluša godinama.

"Za vrijeme korone smo u biti vidjeli koliko je to bitno da mi lokalne proizvode možemo nekako jednostavno dovesti od proizvođača do kupca", kaže Ivan Lauc, direktor platforme Plodovi.hr. Pa je razvijena on line platforma koja spaja proizvođače i kupce.

"Na našem web shopu imate proizvode i jasno je naznačeno što je od kojeg proizvođača, napunite košaricu, naručite normalno, može se platiti pri preuzimanju ili karticom", kaže Saša Babić, voditeljica marketinga.

Mladi Osječani koji su razvili platformu, kažu da onaj tko jednom naruči proizvode – ostaje stalni kupac, jer između proizvođača i potrošača stvara se odnos kao i na pravoj tržnici.

"To je u biti glavna ideja da što više smanjimo te karike u lancu i mi smo u biti jedini posrednik između proizvođača i kupca, tako da u biti 80 posto od cijene koju vidite na platformi ide direktno proizvođaču i tako onda oni mogu proizvoditi stvarno kvalitetne namirnice po pristupačnim cijenama", kaže Ivan Lauc.

Oko 130 proizvođača koji koriste platformu sami odlučuju koje proizvode žele prodavati i po kojim cijenama pa su zadovoljni novim tržištem.

"Plodovi nam jako puno pomažu jer ako mi nismo u Osijeku onda ljudi znaju uvijek gdje će kupiti i to i ljudi mogu kombinirati naše stvari sa stvarima drugih OPG-ova", kaže Jasna Picek, vlasnica OPG-a.

Na dan dostave proizvođači namirnice predaju dostavljačima pa je pripremljene košarice potrebno još samo prevesti do kupaca. "Dakle isti dan ono što je ubrano, pripremljeno, vi dobijete odmah i ljudi su naravno presretni i prezadovoljni jer znaju da konzumiraju domaću, zdravu hranu", kaže dostavljač Dorin Arbutina.

U vremenu u kojem veliki igrači nemaju baš sluha za male, sistem od polja do stola u 24 sata za male proizvođače i potrošače u Osijeku se pokazuje uspješnim, a mladi ljudi koji su ga stvorili planiraju ga razviti i u Hrvatskoj i u svijetu.

