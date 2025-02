Aplikacija za cijene spasit će hrvatske potrošače, ali kako će pomoći baki iz Banove Jaruge?

Izraelski model protiv visokih cijena uskoro i u Hrvatskoj! Trgovački lanci morat će na svojim internetskim stranicama objavljivati cijene svih proizvoda, a ne samo one koji su na akciji. U suprotnom im prijete paprene kazne

Cijene koje su na policama uskoro će morati biti dostupne i na internetu, pa će građani lakše moći odrediti koje trgovine i proizvodi su dostupni njihovim novčanicima.

"Koliko će to biti baki iz Banove Jaruge bitno da cijene budu objavljene na internetu? To je ono što meni prvo pada na pamet, ali da treba biti transparentno – treba", smatra Tea, a Vlado kaže:

"Bio bi red da se zna, a ne dođeš u dućan – tamo je jedna cijena, na blagajni druga i kome se žalit", pita se.

Izraelski recept koji je spriječio divljanje cijena nakon Italije uvodi i Hrvatska. Police će se digitalizirati i omogućit će se nesmetan rad tzv. botova, odnosno programa koji će prikupljati cijene na jedno mjesto.

"Za građane to znači da će pojedine aplikacije skidati te podatke, analizirati ih i moći će se doći u realnom vremenu do najpovoljnije kupnje što direktno pomaže građanima kod njihove odluke", kaže Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva.

Operativno zahtjevno?

Iako u Hrvatskoj već postoje aplikacije koje prate cijene na njima građani uglavnom imaju uvid samo u akcije i popuste, no s novim zakonom to se mijenja.

"Prosječni trgovac ima više od 30 tisuća artikala, do sada su oni objavljivali cijene za onih 300-400 promotivnih, odnosno onih na akciji, a od sada će morati objavljivati sve cijene", objašnjava Josip Muller, autor aplikacije za uštede. Ako pitate trgovce – to će biti operativno zahtjevno.

"Ono što je ključno u ovom zakonu je da se ostavi rok da se to može napraviti. To ovisi kakve programe ima pojedini trgovac. Ako imaju programe gdje će se to lako moći implementirati to će bezbolno proći, a trgovci koji nemaju programe tu će biti i značajna financijska izdavanja za to", rekao je potpredsjednik izvršnog odbora HUP-Udruge trgovina Marko Budimir.

Na odgovor nije trebalo dugo čekati…

"Nije to teško, u 21. stoljeću ako je to teško?! Kad bi pisali ručno cijene u dućanu onda bih ja rekao da je to teško, pa sve je u digitaliji – kase, kompletni cjenici – sve je umreženo i sada će oni reći da je to teško prebaciti na Internet?! Pa dajte molim vas, ne mogu vjerovati da je to danas teško i nesavladivo", kaže Milatić.

Da se igra po pravilima kontrolirat će svaka dva tjedna Državni inspektorat, a trgovci koji se novog zakona ne budu pridržavali platit će kaznu i do 30 tisuća eura.