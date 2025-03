Kako će se nova pravila u zgradama provesti u praksi? 'Dok netko plati dva puta 500 eura...'

Ako živite u zgradi, proslavu u svom stanu moći ćete imati samo jednom na godinu uz najavu sustanarima dva dana prije. Morat ćete paziti što ostavljate po stubištu i na balkonima, a stižu i stroža pravila za kućne ljubimce. Gotovo je i s biciklima na hodnicima i stubištima. A cvijeće koje držite na balkonu, mora biti u posudama koje su osigurane od pada i zadržavaju vodu. Zabranjeno je i bacati opuške kroz prozor te istresti deke, krpe i tepihe s balkona. Novi pravilnik Ministarstvo prostornog uređenja uputilo je u javno savjetovanje, a trebao bi stupiti na snagu u svibnju.

No tko će biti zadužen za kažnjavanje? Upravitelj zgrade. On bi nemarne susjede trebao kazniti kroz pričuvu. A kako će to točno funkcionirati u praksi? O novom kućnom redu u zgradama razgovarali smo Tinom Bašićem suosnivačem portala ZGRADOnačelnik.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li sve provedivo?

Koliko će biti teško novi pravilnik primijeniti u praksi?

To prvenstveno ovisi o suvlasnicima. A situacija je sljedeća: Zakonodavac je donio zakon o upravljanju i održavanju zgrada. Na javnom savjetovanju smo dobili i taj pravilnik o kućnome redu u zgradama. Situacija je jednostavna i sve zavisi koliko će suvlasnici imati snage i volje sve to što je napisano primijeniti u svojim zgradama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sva ta pravila oko cvijeća, opušaka i zabava - Je li to provedivo?

Ako govorimo o opušcima i zabavama - govorimo o općoj kulturi, ne govorimo o nekim pravilima koja su novoizmišljena. Govorimo o kulturi stanara. Mi često dobivamo mailove i fotografije o tome kako ljudi bacaju otpatke hrane s tanjura i iz lonaca kroz prozor na javnu površinu. Tako da nikad nije dovoljno pravila ako će ona biti jasno napisana i bit će provediva. Dio toga će se sigurno provesti, ali da ne bi u budućnosti imali neke probleme ili nejasnoće dobro je da imamo što više toga detaljno propisano kako bi svi znali pravila igre.

'Ako dva puta plati kaznu...'

Mislite li da će kazne biti učinkovite?

Kazne su uvijek učinkovite. Mrkva i batina je nekakav naš balkanski mentalitet, naš hrvatski mentalitet. Ako do sada nismo sami sebi uspjeli stvoriti pravila da nam bude dobro i ugodno, a uvijek imamo onog jednog koji pravi probleme u zgradama, vjerujem da će kažnjavanje odnosno plaćanje naknade za povredu kućnog reda biti učinkovito. Kad netko dobije kaznu od 500 eura jer je puštao preglasno glazbu mislim da će se opametit nakon toga. Ako dva puta plati kaznu od 500 eura - to je 1000 eura...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pravilnik je u e- savjetovanju. Koje su vaše primjedbe?

Pa načelno mi nemamo primjedbi. Doista smo detaljno iščitali taj pravilnik i za sada je situacija vrlo čista i jasna. Ući ćemo malo više u dubinu u sljedećim danima, savjetovanje traje do kraja travnja i vidjet ćemo ako bude bila potreba dati nekakvu konstruktivnu primjedbu, kritiku ili prijedlog, da možda ako su neke situacije dvojbene da se isprave dok još ima vremena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Perilica stoji dvije godine na hodniku'

Koja su od pravila bila nužna?

Sva su bila nužna. Dakle, ako smo mi u situaciji da moramo propisati da s balkona ne bacate čikove i hranu onda znamo gdje se nalazimo i u kakvom smo stanju kao nacija. Mora se jasno znati da ne smijemo ostavljati perilicu rublja na hodniku od zgrade. Možemo je ostaviti ako nam je pukla i ne radi i netko će je doći za dva dana pokupit jer nemamo gdje s njom i to je u redu. Međutim, da takva perilica stoji dvije godine - to je stvarno neprihvatljivo.

Što mislite hoće li novi pravilnik narušiti međususjedske odnose?

Mi smo na ZGRADOnačelniku prije dvije godine napravili jednu veliku anketu gdje su međuljudski odnosi bili u konačnici pokazani kao najveća prednost i najveća tragedija, odnosno izazov u stambenim zgradama. Dakle, da pojasnim. Kad su međuljudski odnosi dobri, odlični i sjajni onda zgrada cvate, ona je održavana i sve funkcionira. Kada međuljudski odnosi ne valjaju, ne valja ni zgrada, ne valja ni održavanje. Vjerujem da će ova sva pravila koje smo dobili od 1. siječnja na ovamo, a dobit ćemo ih još, vjerujem da će, da će se zgrade dovesti u red. Vidite kakve su zgrade stanju, vidite kako su neodržavana i svaka pravila koja će omogućiti da te zgrade budu bolje održavane - čim prije tim bolje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pogledajte video: Bacanje opušaka s balkona, tulumi i bicikli na stubištu: Stiže stroži kućni red i nema više divljanja