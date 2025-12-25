FREEMAIL
TRAGEDIJA U ZRAKU /

Srušio se helikopter koji je krenuo u akciju spašavanja na planini: Petero ljudi poginulo

Srušio se helikopter koji je krenuo u akciju spašavanja na planini: Petero ljudi poginulo
Foto: Xie Jianfei/xinhua News/profimedia/profimedia

Osim dvoje spašenih stranaca, u padu letjelice poginuli su i lokalni liječnik, turistički vodič i pilot

25.12.2025.
16:05
Dunja Stanković
Xie Jianfei/xinhua News/profimedia/profimedia
Petero ljudi poginulo je u padu helikoptera tijekom akcije spašavanja na najvišoj afričkoj planini Kilimanjaro u srijedu navečer, prenosi 24 Ur. 

Među žrtvama su i dva stranca koja su ranije spašena.

Nesreća se dogodila na jednoj od najpopularnijih penjačkih ruta na planini tijekom medicinske evakuacije pacijenta, između kampa Barafu u vrha Kibo na više od 4000 metara nadmorske visine. 

U padu letjelice poginuli su i lokalni liječnik, turistički vodič i pilot.  

Helikopterom je upravljala tvrtka Kilimanjaro Aviation koja pruža evakuaciju i druge zrakoplovne usluge, potvrdio je zapovjednik lokalne policije. 

Za sada nije poznat uzrok tragedije. 

POGLEDAJTE VIDEO: Nestao avion s 239 ljudi: Hoće li se ikada riješiti najveći zrakoplovni misterij?

PlaninaHelikopterCrna KronikaNesreĆa
