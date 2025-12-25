Srušio se helikopter koji je krenuo u akciju spašavanja na planini: Petero ljudi poginulo

Petero ljudi poginulo je u padu helikoptera tijekom akcije spašavanja na najvišoj afričkoj planini Kilimanjaro u srijedu navečer, prenosi 24 Ur.

Među žrtvama su i dva stranca koja su ranije spašena.

Nesreća se dogodila na jednoj od najpopularnijih penjačkih ruta na planini tijekom medicinske evakuacije pacijenta, između kampa Barafu u vrha Kibo na više od 4000 metara nadmorske visine.

U padu letjelice poginuli su i lokalni liječnik, turistički vodič i pilot.

Helikopterom je upravljala tvrtka Kilimanjaro Aviation koja pruža evakuaciju i druge zrakoplovne usluge, potvrdio je zapovjednik lokalne policije.

Za sada nije poznat uzrok tragedije.

