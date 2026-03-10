Sedam godina bez dogovora: Zbog spora dviju škola djeca u Imotskom tjelesni imaju na zapuštenom betonu

Zbog pravnog spora dvije osnovne škole u Imotskom - učenici nastavu tjelesnog imaju na zapuštenom igralištu. I to tako traje već sedam godina, škole se nisu uspjele mirnim putem dogovoriti oko vlasništva, a bez toga nema ni obnove. Odrasle čeka sud, a djecu oronulo igralište.

Zapušten teren, ispucali beton i dotrajala oprema - na ovim igralištima djeca dviju osnovnih škola imaju nastavu tjelesnog.

"Ovdje je prioritet osamsto, devetsto djece u prvom planu. To je sramotno da toliko djece nemaju jednu školsku dvoranu", rekao je Ante Gudelj iz Općine Podbablje.

"Ja bih voljela da se to uredi malo i da bude ljepše. Imam tri curice ovdje koje idu u školu", rekala je Vedrana Čabar iz Imotskog.

Od kada se igralište izgradilo, u njega se gotovo ništa nije uložilo..

"Kada sam ja išla znači u Osnovnu školu, od prvog recimo do osmog razreda bolje je bilo sto puta nego danas", rekla je Maja iz Imoltskog.

Malo vi, pa malo mi

Nekadašnja jedna osnovna škola sada je podijeljena na dvije - koje dijele isto igralište.

Između škole Stjepana Radića i Josipa Vergilija Perića dogovori po pitanju vlasništva igrališta traju već 7 godina.

"Mi se ne možemo prijaviti ni na jedan natječaj koji se sada nude, javni pozivi za obnovu za prostore osnovnih škola. Zadnjih tri godine je bilo masu tih poziva, međutim mi se ne možemo prijaviti zato što nemamo imovinsko-pravne dokumente ispravne", rekao je Marko Mendeš, ravnatelj Osnovne škole Stjepan Radić Imotski.

Pokušalo se mirnim putem s nekoliko pregovora još u srpnju 2025. godine,kako bi se obnovilo postojeći tereni, ali od dogovora - ništa.

Ravnatelj škole Stjepaan Radića navodi kako problem leži u neravnomjernoj podjeli vlasništva terena, zbog čega je tužbu podnijela druga škola,pa je priča otišla korak dalje - na sud.

Odgovore smo tražili i od ravnateljice Osnovne škole Josipa Vergilija Peričića. U telefonskom razgovoru kazala nam je kako smatra da je ovdje riječ o pritisku dok spor još traje, te da ne želi davati izjave.

Dokad će ovo trajati?

Dok se imovinsko-pravni odnosi ne riješe, prostor igrališta se ne može obnoviti. Zato djeca ispaštaju - provodeći vrijeme na igralištu koje sada zbog svoje dotrajalosti roditelji smatraju opasnim.

"Sada je pitanje hoće li jedna škola dobiti 45 ili 55 kvadrata ili drugačiji, sličan omjer. Mislim da je to zaista suludu i bespotrebno. Ono što je najvažnije je to da djeca sedam godina imaju ovakva igrališta, ovakav okoliš, ovakav parking i kažem što smo gotovo izgubili mogućnost na ove vrlo povoljne natječaje", rekao je gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat.

U ovim pregovorima ni osnivač škole ne može ništa. Tužbu smatraju bespotrebnom te poručuje kako će sudske troškove podmirit škole.

"Mi kao osnivač smo u nekoliko navrata apelirali i tražili da se taj spor prekine i da se dođe do mirnog rješenja spora.To se nažalost nije dogodilo i još uvijek traje taj sudski spor", objasnio je Tomislav Đonlić, pročelnik odjela za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije.

S obzirom na to da je loptanje s vlasništvom preseljeno u sudnicu, prvo ročište je tek idući tjedna. Dugi sudski procesi mogli bi značiti da će još generacije i generacije imotski učenika tjelesni pamtiti po ovakvom igralištu.