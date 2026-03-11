Hrvatskoj stigla službena opomena iz Bruxellesa: 'Imate dva mjeseca za odgovor'

Europska komisija je u srijedu uputila Hrvatskoj dodatno obrazloženo mišljenje zbog toga što u svoje zakonodavstvo nije u potpunosti prenijela direktivu o pristupačnosti proizvoda i usluga za osobe s invaliditetom.

Komisija je odlučila poslati dodatna obrazložena mišljenja Hrvatskoj i Njemačkoj, nakon što su u srpnju 2022. godine dobile službene opomene, a u srpnju 2024. i obrazloženo mišljenje.

Iako su od srpnja 2024. Hrvatska i Njemačka postigle određeni napredak, procjena Komisija ukazuje da i dalje postoje praznine u prenošenju te direktive u nacionalna zakonodavstva. Stoga je Komisija odlučila poslati im dodatna obrazložena mišljenja i sada imaju dva mjeseca za odgovor Komisiji, u suprotnom predmet će biti upućen Sudu Europske unije sa zahtjevima za izricanje financijskih sankcija.

Europski direktiva o pristupačnosti, usvojena 2019. godine, zahtijeva da ključni proizvodi i usluge, kada se stavljaju na tržište, budu pristupačni osobama s invaliditetom. To uključuje telefone, računala, e-knjige, bankarske usluge i elektroničke komunikacije.

Upućeno 35 službenih opomena

Cilj Direktive je povećati aktivno sudjelovanje u društvu, uključujući obrazovanje i zapošljavanje, te ojačati autonomiju i mobilnost otprilike 100 milijuna osoba s invaliditetom u EU. Države članice morale su prenijeti Direktivu do lipnja 2022., dok su gospodarski subjekti morali osigurati da se pridržavaju zajedničkih zahtjeva EU-a za pristupačnost utvrđenih u Direktivi do lipnja 2025.

U ožujskom paketu povreda prava Europske unije, Komisija je uputila ukupno 35 službenih opomena, 16 obrazloženih mišljenja, a dva predmeta je uputila na Sud EU-a. Istodobno, zatvorena su 44 predmeta u kojima su predmetne države članice u suradnji s Komisijom okončale povredu i osigurale usklađenost s pravom EU-a.

Postupak povreda prava EU-a ima tri koraka. Prvi je slanje službene opomene, a ako se stvar ne riješi tom opomenom šalje se obrazloženo mišljenje u kojem se traži da se osigura sukladnost sa zakonodavstvom Unije. Ako država članica još uvijek ne surađuje, Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije. Većina se slučajeva riješi prije upućivanja Sud.

