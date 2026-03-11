Nino Raspudić otkrio koju će funkciju dobiti u stranci u kojoj mu je supruga predsjednica: 'Prema zaslugama!'

"Ni Pavelić ni Tito, samo - Drito!", poruka je s jumbo plakata koji su se pojavili diljem Zagreba. Upravo je Drito - novo ime političke stranke, koju je prije više od godinu dana osnovala zastupnica i tadašnja kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, Marija Selak Raspudić. Bračni par Raspudić želi stranku pozicionirati u politički centar.

Zbog imena reagirali su iz produkcijske kuće, koja već deset godina organizira festival istog imena - "Drito" i najavili daljnje poteze.

"Želimo naglasiti da nemamo nikakve veze s njima. Iako je mjesec dana do našeg najvećeg festivala, očito se s razlogom ovo ime koristi u krive svrhe. Iza ovih plakata stoji određena politička stranka. O daljnjim koracima i razvoju situacije pravovremeno ćemo vas obavijestiti", poručila je na Instagramu produkcijska kuća yem.

O planovima nove stranke, ali i o tome tko im je prihvatljiv za suradnju, u studiju RTL-a Danas s Ninom Raspudićem razgovarala je Dajana Šošić.

Vidjeli smo reakciju produkcijske kuće koja stoji iza festivala Drito. Jeste li im ukrali ime?

Nismo im ukrali ime jer nismo ni znali za taj festival. Dugo smo tražili riječ, odnosno ime za stranku.

Kako je moguće da niste znali? Zar to nitko nije provjerio?

Valjda su u pitanju godine. Ja znam za INmusic festival, za Ultru, ali za Drito stvarno nisam znao. Nas obvezuje samo Zakon o političkim strankama koji jasno navodi jedno ograničenje za ime: u registru političkih stranaka ne smije postojati stranka istoga ili vrlo sličnog imena.

Najavljuju tužbu, mislite li možda da će te morati odustati od imena?

Ne mislim da ćemo morati odustati od imena. Oni se bave komercijalnim djelatnostima i žigovi se odnose na komercijalne djelatnosti. Dakle, mi ne mislimo organizirati festivale. A koliko smo vidjeli u registru političkih stranaka, oni nemaju političku stranku. Mi se kao stranka zalažemo za slobodno tržište i privatno vlasništvo je za nas svetinja. Ali neke se stvari ne mogu privatizirati. Ne može se privatizirati plaža, more, voda, zrak, pa ni riječi govornoga hrvatskog jezika. Jasno je da im kod komercijalne upotrebe drugi ne smiju raditi iste stvari i koristiti se njihovim imenom, ali ovo je nešto sasvim drugo.

Zašto baš to ime?

Dat ću vam ekskluzivu. Mjesecima smo razmišljali o imenu, čekali riječ koja bi izrazila ono što mi jesmo i emociju koju želimo prenijeti. Na neki način, nadahnuće nam je bio jedan hrvatski velikan, jedan od najvećih živućih Hrvata, akademik Nikola Bašić, naš veliki arhitekt. On bi korespondenciju s Marijom oko stručnih stvari uvijek završavao riječima: 'stojte drito' ili samo 'drito'. To nam je nekako bilo lijepo, emotivno i simpatično. Međusobno smo tako počeli govoriti jedni drugima i onda smo shvatili – Drito.

Kakva je to poruka biračima?

Drito znači izravno i ispravno. Ta riječ ima daleki latinski korijen, a došla je preko arhaičnog talijanskog jezika. Ona, kao i riječ direktno (čiji je skraćeni oblik), znači i izravno i ispravno.

Znači li to onda da nemate jasnu ideologiju?

Mi itekako imamo jasnu ideologiju. Mi smo bili prepoznatljive javne figure i prije ulaska u politiku, a u politici smo vrlo jasno govorili o stvarima. Ono na što mi ne pristajemo i što naš slogan govori – onaj teaser: 'Ni Pavelić ni Tito, samo Drito' – to je protivljenje zarobljavanju prošlošću. Ti nekakvi virtualni rovovi, virtualne ustaše i partizani te vraćanje u ratove od prije 80 i više godina, dok nam krupne teme i budući problemi prolaze ispred nosa.

Koji je plan za stranku na izborima?

Sada nam je plan obići teren, doista obići cijelu Hrvatsku. Pozivamo prije svega ljude koji do sada nisu bili politički aktivni da nam se pridruže. Mislim da se barem 70 posto ljudi u Hrvatskoj može naći u ovoj umjerenoj poziciji koja nije ni ekstremno lijeva ni ekstremno desna. Preuzeo sam na sebe taj terenski zadatak da obiđem Hrvatsku i porazgovaram sa svim nezavisnim vijećnicima na lokalnoj razini koji se nalaze u ovom spektru.

To je slično onome što je Most radio?

To je bila tendencija i u Mostu, ali sada imamo vrlo strukturiranu i jasnu stvar te jasnu glavu. Drito nije 175. stranka u Hrvatskoj, u smislu da smo samo još jedna u nizu. Drito je završetak političkog konstituiranja ekipe koja je od nule na zadnja dva izbora osvojila treće mjesto u državi i drugo mjesto u glavnom gradu. To je nešto što obvezuje.

Hoćete li možda drito s HDZ-om?

S HDZ-om nećemo. Nas mogu samo građani preslagivati. Mi smo zadnji u ovome sazivu koji bi išli s HDZ-om.

Možete li jasno potvrditi da nećete nikako koalirati s HDZ-om, čak i da vam ponude ministarsko mjesto?

Te priče trebate pitati HDZ ili SDP – hoće li oni sutra podržati premijera ili premijerku iz stranke Drito. Treba pitati i SDP što oni misle. To nisu moje izmišljotine, nego su to činjenice. Već godinama je glas za SDP dijelom i glas za HDZ, jer oni neprestano dovlače u Sabor žetone, ljude koji onda pretrčavaju i održavaju većinu HDZ-u.

Kad ste spomenuli žetone, Dario Zurovec iz vašeg je kluba je pretrčao vladajućima. Vi ste u oporbi. Kakav je to klub? Jeste li mu to zamjerili?

Prema Poslovniku Hrvatskog sabora, ograničeni smo u djelovanju ako nemamo klub. Postoje stranački klubovi koji imaju stranačku stegu, a mogu postojati i klubovi stranke i nezavisnih zastupnika. Mi smo klub formirali od potpuno nezavisnih zastupnika.

Osuđujete li njegov postupak?

To je njegov izbor i on će svojim biračima morati položiti račune za to.

Jeste li ljuti na njega što je surađivao s HDZ-om?

Nisam ga ja doveo u sabornicu, niti mu što dugujem. Moja je procjena da se ova vladajuća struktura ne može parcijalno popraviti. Nju treba promijeniti i ponuditi nešto potpuno novo.

Je li ova stranka obiteljski biznis?

Nije obiteljski biznis. To je sada strukturirana stranka koja ima jasna stranačka tijela. Mi smo bili javno prepoznatljive figure u politici i dali smo prvi zamašnjak. Već danas u zagrebačkoj Skupštini najjači oporbeni klub je klub stranke Drito, koji je ujedno i najaktivniji. Tu su se već profilirala neka lica koja će igrati vrlo ozbiljnu ulogu sutra, kako na sljedećim zagrebačkim izborima, tako i na nacionalnoj razini.

Supruga je predsjednica? Što ćete Vi formalno biti u stranci?

Kod nas nema unaprijed zadane hijerarhije. Onoliko koliko zaslužim, toliko ću napredovati. Trenutno mogu još jednom pozvati sve, a prije svega nezavisne, da nam se jave i pridruže. Preuzeo sam na sebe zadatak obilaska Hrvatske i razgovora s ljudima na terenu.

Tko će imati zadnju riječ?

Zadnju riječ imaju stranačka tijela. A ako me pitate za osobni odnos, pa to je uvijek neka, što bi hegelijanci rekli – dijalektika.

