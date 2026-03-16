MORH uzvratio udarac Milanoviću: 'Nikad nismo naveli da je riječ o izdaji'

Sukob između Pantovčaka i Ministarstva obrane dodatno se zaoštrio nakon što je MORH danas objavio novo priopćenje u kojem odgovara na tvrdnje predsjednika Republike Zorana Milanovića.

U novom priopćenju MORH-a navodi se kako predsjednik Republike "ponovno pokušava manipulirati i izvrtati činjenice o izjavama ministra obrane". Ističu da je netočna tvrdnja iz Ureda predsjednika da je ministar obrane Ivan Anušić prozvao Milanovića zbog iznošenja podatka o ukupnom brojnom stanju Hrvatske vojske.

Prema MORH-u, broj pripadnika Oružanih snaga objavljen je u Godišnjim izvješćima o obrani za 2023. i 2024. godinu u poglavlju koje se odnosi na obrambenu politiku i upravljanje resursima. Međutim, tvrde da u tim dokumentima nije objavljen podatak o ustroju, odnosno potrebnom broju pripadnika Hrvatske vojske.

"Jedini koji uporno iznosi podatke o nedostajućem broju pripadnika HV-a jest vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Milanović", poručuju iz Ministarstva obrane. Navode kako je predsjednik već na Danu Hrvatske vojske 2024. rekao da Hrvatskoj vojsci nedostaje 4000 vojnika, dok je jučer, kako tvrde, iz njegovih izjava proizašlo da nedostaje 3000 pripadnika. Upravo na te se podatke, ističu, referirao ministar Anušić. U MORH-u dodaju da su u aktualnim sigurnosnim i geopolitički nestabilnim okolnostima "nejasni motivi i potreba predsjednika Milanovića da u više navrata iznosi te klasificirane podatke o Hrvatskoj vojsci".

Ministarstvo obrane također naglašava da "ni u jednom službenom priopćenju ili reakciji nije navelo da je riječ o izdaji kada je riječ o iznošenju navedenih podataka". Također navode da "neslužbene novinarske interpretacije ne komentiraju".

Istodobno su podržali inicijativu premijera Andreja Plenkovića za sazivanjem sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, poručivši da "složene sigurnosne okolnosti zahtijevaju okupljanje i konstruktivan razgovor umjesto javnog polemiziranja".

Kako je sve započelo?

Podsjetimo, Milanović je jučer reagirao na izjave iz MORH-a, prema kojima je otkrivanjem broja aktivnih vojnika počinio izdaju. Predsjednik je tada poručio da je riječ o javno dostupnim podacima iz Godišnjeg izvješća o obrani za 2024. godinu, dokumenta koji je pripremilo Ministarstvo obrane, potpisao ministar Anušić, a prihvatili Vlada i Hrvatski sabor.

Cijelu situaciju dodatno je jučer zaoštrio i Milanovićev upit je li ministar obrane zatajio premijeru da Srbija raspolaže hipersoničnim raketama, čime je otvoren novi sukob na relaciji Pantovčak - Banski dvori.

U međuvremenu se sastao i vrh HDZ-a, no ministar obrane Ivan Anušić nije došao na sjednicu Predsjedništva stranke niti je želio komentirati spor s predsjednikom. Gordan Jandroković i Davor Božinović poručili su da je vrijeme da se svi uključe u ozbiljan razgovor te su podržali ideju sazivanja Vijeća za nacionalnu sigurnost ili Vijeća za obranu.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li Anušić zatajio ključnu informaciju?: Eskalirao sukob Pantovčaka i Banskih dvora