Hoće li Plenković, Milanović i Anušić za isti stol? 'Ne živimo više u mirnom svijetu'

SPOR OKO BROJA VOJNIKA /

Predsjednik Republike Zoran Milanović reagirao je na jučerašnje neslužbene tvrdnje iz MORH-a, koje je objavio RTL Danas - da je počinio izdaju odavanjem broja aktivnih vojnika. Milanović je u priopćenju poručio da su podaci o broju pripadnika oružanih snaga javno objavljeni i dostupni u Godišnjem izvješću o obrani za 2024., koje je pripremio MORH, a potpisao osobno ministar obrane. Isti je dokument prihvatila Vlada na sjednici u svibnju 2025., a onda mjesec kasnije i Sabor. Poslijepodne se sastao i vrh HDZ-a, a sve prati naša ekipa.

RTL-ova reporterka istaknula je da na sjednicu Predsjedništva nije došao ministar obrane Ivan Anušić, niti je na bilo koji način htio komentirati novu svađu s predsjednikom RH. Komentirali jesu drugi HDZ-ovci, Gordan Jandroković i Davor Božinović koji pozivaju sve da se uozbilje.

"Govorili su o potrebi da se sastanu Vijeće za nacionalnu sigurnost i/ili obranu, a to bi značilo da bi za isti stol sjeli i premijer Plenković, predsjednik Milanović, ali i ministar obrane Anušić", istaknula je.

Dvojica HDZ-ovaca govorili su o potrebi da se sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost ili obranu. Ali nema potvrde za sada niti iz Vlade niti Ureda predsjednika da se dogovarao ikakav termin

