Koliko se zapravo isplati voziti na struju? Evo koliko smo platili put od Zagreba do Splita

Unatoč krizama s cijenama goriva, zanimanje za vozila na struju u Hrvatskoj je i dalje mala. Po broju novih električnih vozila, Hrvatska je na dnu Europske unije.

U čemu je problem i koliko je povoljnije voziti na struju.

Bez gužvi i bez straha da će gorivo porasti Goran vozi električni automobil već 10 godina i od tada je, kaže, samo u plusu. Nema buke, nema zvuka, potpuno normalno se može slušati muzika. I nema trošak goriva pa uštede zvuče nestvarno.

"Kad izračunamo računicu od 250 tisuća kilometara govorimo o desecima tisuća eura. Nekada prođem cijeli tjedan da auto ne moram puniti, kad sam na putu moraš puniti dva ili tri puta ovisno o destinaciji. Imao sam priliku ići do Varšave i na tom putu sam stao tri puta puniti nekih 20-ak minuta", rekao je Goran Cvjetojević, vlasnik električnog automobila.

Zato je cijeli posao prebacio na struju. Trenutačno ima 11 električnih vozila, a na krov je postavio solare.

"S pet električnih automobila koji su radili 50 do 70 kilometara dnevno, godišnji račun za struju je bio 86 eura, dakle zanemarivo. Da vozimo na gorivo svaki tjedan bi bili na benzinskoj s 50, 70 ili 100 eura koliko je potrebno da se napuni rezervoar, ja čak ni ne znam koliko više rezervoar goriva košta jer nisam bio na benzinskoj postaji već 10 godina", nadodao je.

Prihvatljivije cijene

Računica izgleda ovako - put od Zagreba do Splita u jednom smjeru s benzincem stoji 45 eura, ako vozite dizel 35, a s električnim automobilom svega 6 eura ako ste ga napunili doma. Na punionicama, ovisno o vrsti, taj se trošak penje od 16 do 55 eura, izračunala je udruga Strujni krug koja upozorava da se uz električna vozila vežu brojni mitovi.

"Mitovi da su lako zapaljivi automobili, da su teško popravljivi, da su te baterije neiskoristive, da im pada broj kilometara vrlo brzo što u principu nije istina. Misle da i dalje automobili prelaze 100 kilometara s jednom baterijom, misle da se pune po 45 minuta, sat vremena", objasnio je Miroslav Vukelić, voditelj projekta u udruzi Strujni krug.

Kapacitet baterije postao je veći, a cijene prihvatljivije.

"Doseg je povećan od 200 do 500 kilometara pa čak i iznad 500 km u nekim luksuznim klasama, a cijena električnih automobila u nama najatraktivnijem segmentu, a to su vozila od 20 do 30 tisuća eura se izjednačila se s cijenama konvencionalnih automobila", objasnio je Kristijan Tićak, glavni urednik Auto motor i sporta.

"Vi danas električni auto možete imati od 13 tisuća eura, to nije slučaj niti s jednim benzinskim ili dizel vozilom. I električni auto se zaista može koristiti kao jedino vozilo u kućanstvu ili za poslovne potrebe", rekao je Dino Novosel, predsjednik Grupacije operatora mreža punionica pri HGK.

Preko 12 tisuća električnih vozila

U Hrvatskoj je lani prema podacima Centra za vozila Hrvatske bilo 12 605 električnih vozila, a dostupno je oko dvije tisuće punionica.

"Mi još uvijek punionice od snage 50 kilovata doživljavamo kao brze, a one su na razvijenijim tržištima poput njemačkog otišle davno u ropotarnicu povijesti. Nedostaje nam snažnijih punionica", nadodao je Tićak.

"Mi smo već po regulativima trebali imati do kraja prošle godine na svakih 60 kilometara ozbiljnu infrastrukturu na cestama, to nažalost još nije slučaj", objasnio je Novosel.

Taj se nedostatak, upozorava, posebno osjeti u jeku turističke sezone.

"Prošle godine prema neslužbenim podacima zabilježili smo preko 80 tisuća stranih gostiju koji dolaze s električnim vozilima što predstavlja sedam puta veću bazu konzumenata punjenja u odnosu na domicilno stanovništvo, a ove godine očekujemo da će to preći 100 tisuća vozila", nadodao je.

Jer novih električnih automobila u Europi je sve više - a prema podacima Eurostata za 2024. godinu Hrvatska je tu uvjerljivo zadnja s tek 1,8 posto novoregistriranih električnih automobila. S druge strane, u Norveškoj taj udio iznosi 90 posto, a u Danskoj 51.

Poticaj za građane?

Za dio građana problem su poticaji. Iako za tvrtke iznose 9 tisuća eura, subvencije nisu redovite i funkcioniraju po principu najbržeg prsta.

"Najbolje se pokazalo u našem susjedstvu u Sloveniji gdje dobivaju nešto manje – 7 tisuća eura, ali dobivaju zato i 3 tisuće eura za rabljeni automobil i dobivaju ih kontinuirano kroz godinu. Znači, možete računati da ćete dobiti - ući ćete u salon, izabrat ćete automobil i dobit ćete subvenciju. Kod nas to nije, kod nas je najbrži prst, uvijek kocka – hoću li dobiti, neću li dobiti ako sam fulao jedan papir", zaključio je Vukelić.

Možda nova naftna kriza potakne mnoge da ozbiljno razmisle da svoje automobile - uključe u struju.