Zadarski heroj: Policajac izvan službe spasio muškarca iz buktinje
Policajac izvan službe pomogao je u spašavanju muškarca ozlijeđenog u požaru koji je u srijedu izbio u stanu u Zadru.
Naime, policija je oko 15.30 sati dobila dojavu da gori u Ulici Ivana Gundulića te su sve žurne službe pojurile na teren.
Službenik Postaje pomorske i aerodromske policije u Zadru bio je izvan službe, no prolazeći automobilom pored zgrade vidio je kako dim suklja iz stana u prizemlju.
Ne oklijevajući ni minute, izašao je iz automobila i s drugim građanima priskočio u pomoć. Zajedno su kroz prozor izvukli ozlijeđenog muškarca, izvijestila je policija.
Vatrogasci su u međuvremenu ugasili požar, a zadarski policajcu su u suradnji s inspektorom zaštite od požara proveli očevid.
Spašeni muškarac je upućen na pružanje liječničke pomoći.
Traje daljnje kriminalističko istraživanje koje bi trebalo rasvijetlili sve detalje i kako je došlo do buktinje.