POŽAR STANA /

Zadarski heroj: Policajac izvan službe spasio muškarca iz buktinje

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL/Ilustracija

28.5.2026.
11:30
Dunja Stanković
Policajac izvan službe pomogao je u spašavanju muškarca ozlijeđenog u požaru koji je u srijedu izbio u stanu u Zadru. 

Naime, policija je oko 15.30 sati dobila dojavu da gori u Ulici Ivana Gundulića te su sve žurne službe pojurile na teren. 

Službenik Postaje pomorske i aerodromske policije u Zadru bio je izvan službe, no prolazeći automobilom pored zgrade vidio je kako dim suklja iz stana u prizemlju. 

Ne oklijevajući ni minute, izašao je iz automobila i s drugim građanima priskočio u pomoć. Zajedno su kroz prozor izvukli ozlijeđenog muškarca, izvijestila je policija. 

Vatrogasci su u međuvremenu ugasili požar, a zadarski policajcu su u suradnji s inspektorom zaštite od požara proveli očevid.

Spašeni muškarac je upućen na pružanje liječničke pomoći.  

Traje daljnje kriminalističko istraživanje koje bi trebalo rasvijetlili sve detalje i kako je došlo do buktinje. 

PožarZadarSpašavanjePolicajacCrna Kronika
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
