Zadarski heroj: Policajac izvan službe spasio muškarca iz buktinje

Policajac izvan službe pomogao je u spašavanju muškarca ozlijeđenog u požaru koji je u srijedu izbio u stanu u Zadru.

Naime, policija je oko 15.30 sati dobila dojavu da gori u Ulici Ivana Gundulića te su sve žurne službe pojurile na teren.

Službenik Postaje pomorske i aerodromske policije u Zadru bio je izvan službe, no prolazeći automobilom pored zgrade vidio je kako dim suklja iz stana u prizemlju.

Ne oklijevajući ni minute, izašao je iz automobila i s drugim građanima priskočio u pomoć. Zajedno su kroz prozor izvukli ozlijeđenog muškarca, izvijestila je policija.

Vatrogasci su u međuvremenu ugasili požar, a zadarski policajcu su u suradnji s inspektorom zaštite od požara proveli očevid.

Spašeni muškarac je upućen na pružanje liječničke pomoći.

Traje daljnje kriminalističko istraživanje koje bi trebalo rasvijetlili sve detalje i kako je došlo do buktinje.