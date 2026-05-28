Najmanje deset djevojčica poginulo u katastrofalnom požaru učeničkog doma: 'Uznemirujuće i tužno'
Požar u učeničkom domu u kenijskoj regiji Nakuru usmrtio je najmanje 10 učenica, javili su mediji u četvrtak pozivajući se na višeg policijskog dužnosnika.
Spasilačke ekipe pretražuju učenički dom javne srednje škole za djevojke Utumishi gdje je požar izbio oko 1 sat ujutro po lokalnom vremenu, rekao je Samuel Ndanyi, regionalni zapovjednik policije, prema izvještaju radijske postaje Capital FM.
"Radi se o uznemirujućoj i tužnoj situaciji", rekao je županijski policijski dužnosnik Masoud Mwinyi uznemirenim roditeljima ispred škole, prenosi televizija Citizen Television.
Vatrogasci i policajci rasporedili su se kako bi suzbili požar i evakuirali ostale učenice, dodaje Capital FM. Uzrok požara još nije poznat.
Godine 2024. u požaru je preminuo 21 učenik u osnovnoj školi, odnosno internatu, u obližnjoj županiji Nyeri.