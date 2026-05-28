Mafija se vratila i 'u tri minute zapalila sve!' Pogledajte što je ostalo od automobila...

Veliki požar izbio je kasno navečer u utorak u poslovnom kompleksu rent-a-car kompanije Sicily by Car u mjestu Villagrazia di Carini, nedaleko od Palerma. U vatri je potpuno uništeno najmanje deset vozila, dok ih je više od dvadeset oštećeno. Talijanske vlasti istražuju incident, a sumnja se i na podmetanje požara, javlja La Sicilia.

Vatrogasci su intervenirali oko 23.30 sati u utorak na parkiralištu tvrtke smještenom uz državnu cestu 113. Požar je zahvatio otvoreni prostor prodajnog centra kompanije Sicily by Car, jedne od najvećih rent-a-car tvrtki na Siciliji, u vlasništvu poduzetnika Tommasa Dragotta.

"Pregledali smo snimke nadzornih kamera. Vide se trojica mladića koji preskaču ogradu, polijevaju automobile benzinom i potom bježe. U tri minute zapalili su automobile. U svakom slučaju, neću pokleknuti, nitko me nikada nije došao tražiti reket", kazao je Dragotto za list Diretta Sicilia.

Drugi incident u dva mjeseca

Riječ je o drugom ozbiljnom incidentu povezanom s istom tvrtkom u svega nekoliko mjeseci. U noći između 20. i 21. ožujka ove godine maskirani napadači upali su u skladište Sicily by Cara u Ulici San Lorenzo u Palermu te iz kalašnjikova pucali na parkirana vozila. Taj slučaj preuzelo je Okružno protumafijaško tužiteljstvo.

Zbog novog incidenta ponovno su se pojavile sumnje na mafijaško zastrašivanje i moguće pokušaje iznude. Predsjednik Sicilijanske regije Renato Schifani izrazio je solidarnost s tvrtkom i zaposlenicima, poručivši kako očekuje brzo rasvjetljavanje slučaja.

Podršku Dragottu dali su i članovi regionalne protumafijaške komisije te predstavnici političkog vrha Sicilije, upozorivši na ponovno jačanje mafijaških aktivnosti posljednjih mjeseci.

Predsjednik regionalne Antimafijaške komisije Antonello Cracolici pozvao je institucije i civilno društvo na snažniji otpor reketarenju i organiziranom kriminalu, istaknuvši da “Sicilija ne smije popustiti mafijaškim pritiscima”.