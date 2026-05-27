FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
AKCIJA NEBULA /

Uhićeni vođe kriminalne skupine: Izvukli preko 78 milijuna eura

Uhićeni vođe kriminalne skupine: Izvukli preko 78 milijuna eura
×
Foto: Ilustracija/Profimedia

Kako bi se prikrili tragove i ometali istrage, vjeruje se da su osumnjičenici učestalo mijenjali uključene tvrtke i registrirali ih na imena fiktivnih osoba bez stvarne imovine

27.5.2026.
12:51
Hina
Ilustracija/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

U istrazi pod nazivom Nebula koju su lani pokrenuli venecijanski i zagrebački uredi europskog javnog tužitelja (EPPO) su u Italiji uhićeni čelnici kriminalne skupine osumnjičene da je trgujući elektroničkom robom i higijenskim proizvodima utajila preko 78 milijuna eura PDV-a.

EPPO je izvijestio da su uhitili osumnjičene vođe zločinačke organizacije i njihove bliske suradnike koje je sudac trebao ispitati prije izdavanja uhidbenih naloga, kako je predviđeno nedavno izmijenjenim talijanskim Zakonom o kaznenom postupku.

Dvojica osumnjičenika za koje je utvrđeno da su organizatori zadržana su u pritvoru, dok su još četiri uhićena smješteni u kućni pritvor. Druga dva osumnjičenika podvrgnuta su alternativnim preventivnim mjerama, uključujući obveze javljanja vlastima i zabranu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Uhidbeni nalozi suca izvršeni su protiv sedam osumnjičenika otkad je osmi u međuvremenu napustio Italiju. Istražitelji sumnjaju da je zločinačka organizacija s članovima u Hrvatskoj i Italiji upravljala mrežom poduzeća koja su od talijanskih trgovaca na veliko kupovala higijenske i kućanske proizvode izuzete od PDV-a prije nego što su ih samo formalno preprodala fiktivnim tvrtkama sa sjedištem u Napulju koje su robu preprodavale bez plaćanja PDV-a.

Istragom je nadalje otkriveno da je stranim fiktivnim tvrtkama, kao i poduzećima uključenima u različite faze lanca prijevara iz Italije navodno upravljala zločinačka organizacija, objavio je EPPO. Kako bi se prikrili tragove i ometali istrage, vjeruje se da su osumnjičenici učestalo mijenjali uključene tvrtke i registrirali ih na imena fiktivnih osoba bez stvarne imovine.

EPPO ističe i da se sve osumnjičene osobe smatraju nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže na nadležnim talijanskim i hrvatskim sudovima.

ItalijaHrvatskaKriminalna SkupinaUtaja PorezaUhićenje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike