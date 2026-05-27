USKOK pokrenuo istragu protiv četvorke koja je ilegalno prodavala duhan

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave karlovačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv četvero hrvatskih državljana (1963., 1974., 1982., 1971.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja.

Osnovano se sumnja da su se I. – IV. okr., u razdoblju od 10. veljače do 26. svibnja 2026., na području Zagrebačke i Karlovačke županije, povezali u zajedničko djelovanje s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi ilegalnom prodajom duhana. U okviru realizacije toga plana, I. – IV. okr. dogovorili su kontinuiranu nabavu većih količina više vrsta sitno rezanog duhana bez duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske, prijevoz i njegovu daljnju preprodaju kupcima na području Karlovačke županije.

Tako je II. okr. od za sada nepoznate osobe nabavljao duhan na području Zagreba te ga skladištio na nepoznatoj adresi, a potom ga zajedno s III. okr. prevozio do Karlovca u jednom automobilu, pri čemu je II. okr. u drugom automobilu osiguravao trasu kretanja do dogovorenih lokacija.

Duhan pakirali u manja pakiranja

Na dogovorenim lokacijama I. okr. je preuzimao duhan te ga skladištio u jednoj nenastanjenoj kući i nekorištenoj drvarnici u Karlovcu. Tamo su I. i IV. okr. radi pripreme za daljnju prodaju, taj duhan pakirali u manja pakiranja i potom ga prodavali kupcima na ilegalnom tržištu.

Na opisani način okrivljenici su nabavili i kupcima isporučili najmanje 1080 kilograma duhana i time pribavili protupravnu imovinsku korist od najmanje 48.600,00 eura, koju su podijelili sukladno svojim ulogama i dogovoru.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv dvoje okrivljenika, dok za ostale okrivljenike nije predloženo određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo osnove.