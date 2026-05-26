U tijeku uhićenja u Zagrebu i Karlovcu: Poznato za što se sumnjiči zločinačko udruženje

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava karlovačka, priopćili su iz USKOK-a. Doznajemo da je policija uhitila četiri osobe.

Iz USKOK-a su dodali da se uhićenja odvijaju na području Zagreba i Karlovca u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela povezana s nedozvoljenom trgovinom duhana.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.