Pavleku i ostalima iz afere blokirane nekretnine i računi: Evo o kojim ciframa se radi

Blokirana je imovina u istrazi pokrenutoj zbog koruptivnih aktivnosti u sastavu zločinačkog udruženja u Hrvatskom skijaškom savezu (HSS), izvijestio je u četvrtak Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK).

Riječ je o slučaju u kojem USKOK tereti Vedrana Pavleka, bivšeg prvog čovjeka hrvatskog skijanja, da je od 2014. do 2026. vodio zločinačko udruženje koje je iz HSS-a izvuklo 30 milijuna eura.

Uz njega, istraga obuhvaća bivšeg tajnika Damira Raosa, bivšeg glasnogovornika Saveza Nenada Erora, Boženu Hrvoj Meić, čija je tvrtka vodila računovodstvo Saveza. Na popisu su također i Georg Mauser, austrijsko-lihtenštajnski državljanin i Slovakinja Martina Strezenicki, koji su upravljali offshore tvrtkama preko koji je izvučen veći dio novca.

USKOK se oglasio priopćenjem kojeg prenosimo u cijelosti:

"USKOK je, nakon donesenog rješenja o provođenju istrage od 27. ožujka 2026. te nakon financijskih izvida provedenih u suradnji s Uredom za sprječavanje pranja novca i Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave, Županijskom sudu u Zagrebu podnio više prijedloga za određivanje privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi na temelju kojih je blokirana imovina okrivljenika u ukupnoj vrijednosti od 4.527.976,40 eura", naveo je USKOK.

"Nadalje, kako bi se onemogućilo otuđenje ili opterećenje imovine za koju se sumnja da je stečena počinjenjem kaznenih djela te kako bi se osiguralo njezino kasnije oduzimanje, u odnosu na petero okrivljenika koji se sumnjiče zbog malverzacija unutar sportskog saveza i pranja novca, određene su privremene mjere osiguranja kojima se zabranjuje otuđenje nekretnina u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju te novčanih sredstava na računima, poslovnim udjelima i dionicama u iznosu od 2.081.737,82 eura", dodao je USKOK.

"Određivanjem ovih privremenih mjera ostvaruje se jedno od temeljnih načela kaznenog prava da nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom", zaključuje se u priopćenju.