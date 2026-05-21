Katie Holmes nismo dugo vidjeli, a u društvu majke izgledala je prekrasno

Holivudsku glumicu Katie Holmes (47) ne viđamo baš često u javnosti, a njezino pojavljivanje na večeri American Ballet Theatera u New Yorku još je posebnije jer je uz sebe imala posebnu pratnju.

Na gala druženje stigla je u društvu svoje majke Kathleen koju smo posljednji put s kćeri na crvenom tepihu vidjeli 2024. godine.

Majka i kći su tijekom druženja pokazale dobro raspoloženje pa su spremno pozirale i fotografijama zagrljene i nasmiješene pokazujući koliko sliče.

Popularna glumica iz serije "Dawson's Creek" na ovom je događaju zablistala u bijelom dvodijelnom kompletu topa s volanom i suknje, dok je njezina majka odabrala zlatnu haljinu s crnim detaljima i puf rukavima.

Holmes već neko vrijeme nismo imali prilike gledati u nekom uspješnijem filmskom naslovu, no to ne znači da se povukla iz svijeta glume. Posljednjih godina radije bira kazališne projekte na njujorškom Broadwayju, a nedavno je glumila i u drami "Our Town" zajedno sa zvijezdom serije "Teorija velikog praska", Jimom Parsonsom koji je u seriji utjelovio Sheldona Coopera.

Osim poslu, Holmes je posvećena i odgoju 20-godišnje Suri, kćeri koju je dobila u braku s holivudskim glumcem Tomom Cruiseom.