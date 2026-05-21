FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAMOZATAJNA GLUMICA /

Katie Holmes nismo dugo vidjeli, a u društvu majke izgledala je prekrasno

Katie Holmes nismo dugo vidjeli, a u društvu majke izgledala je prekrasno
×
Foto: Theo Wargo/Getty images/Profimedia

Nedavni večernji izlazak Katie Holmes u New Yorku privukao je posebnu pažnju zbog prisutnosti njene majke Kathleen

21.5.2026.
13:15
Hot.hr
Theo Wargo/Getty images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Holivudsku glumicu Katie Holmes (47) ne viđamo baš često u javnosti, a njezino pojavljivanje na večeri American Ballet Theatera u New Yorku još je posebnije jer je uz sebe imala posebnu pratnju.

Katie Holmes nismo dugo vidjeli, a u društvu majke izgledala je prekrasno
Foto: Nancy Rivera/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Na gala druženje stigla je u društvu svoje majke Kathleen koju smo posljednji put s kćeri na crvenom tepihu vidjeli 2024. godine.

Majka i kći su tijekom druženja pokazale dobro raspoloženje pa su spremno pozirale i fotografijama zagrljene i nasmiješene pokazujući koliko sliče.

Popularna glumica iz serije "Dawson's Creek" na ovom je događaju zablistala u bijelom dvodijelnom kompletu topa s volanom i suknje, dok je njezina majka odabrala zlatnu haljinu s crnim detaljima i puf rukavima.

Holmes već neko vrijeme nismo imali prilike gledati u nekom uspješnijem filmskom naslovu, no to ne znači da se povukla iz svijeta glume. Posljednjih godina radije bira kazališne projekte na njujorškom Broadwayju, a nedavno je glumila i u drami "Our Town" zajedno sa zvijezdom serije "Teorija velikog praska", Jimom Parsonsom koji je u seriji utjelovio Sheldona Coopera.

Osim poslu, Holmes je posvećena i odgoju 20-godišnje Suri, kćeri koju je dobila u braku s holivudskim glumcem Tomom Cruiseom.

Katie HolmesHollywoodHolivudska Glumica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike