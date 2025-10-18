Odselila je od majke, a oca nije vidjela već 11 godina: Omiljenu slatkicu teško je prepoznati

Suri Cruise rođena je 18. travnja 2006. u Kaliforniji kao kći glumaca Katie Holmes i Toma Cruisea. Nakon razvoda roditelja 2012. godine, odrastala je s majkom u New Yorku, daleko od holivudske javnosti.

Poznata je po svom prirodnom stilu, sklonosti modi i želji za privatnošću. Iako je odrasla u središtu medijske pažnje, posljednjih godina izbjegava reflektore i vodi miran studentski život, a u našoj galeriji pogledajte kako se mijenjala tijekom godina.