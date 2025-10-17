Politički krugovi nisu joj bili strani: Rijetki bi prepoznali Ursulu von der Leyen u mladosti

Političarka Ursula von der Leyen rođena je kao Ursula Albrecht1958. godine u Ixellesu, maloj općini u regiji Bruxelles u Belgiji. Kći je Ernsta Albrechta, jednog od prvih europskih državnih službenika nakon osnivanja Europske komisije.

Većina njezinih predaka potječe iz njemačkih gradova Hanovera i Bremena, no u obiteljskom stablu nalaze se i zanimljivi međunarodni korijeni. Među njima je i prabaka iz Amerike, koja je imala mješovito europsko podrijetlo. Među poznatim imenima u obitelji nalaze se trgovac pamukom Karl Albrecht te Mary Ledston Robertson.

Prezime pod kojim je danas poznata diljem svijeta dobila je udajom za dr. Heika von der Leyena, člana ugledne obitelji Von der Leyen. Ursula i Heiko upoznali su se još na studiju u Göttingenu, u okviru sveučilišnog zbora. Nakon vjenčanja 1986. godine, neko vrijeme tijekom devedesetih živjeli su u Sjedinjenim Američkim Državama.

Par zajedno ima sedmero djece, rođene u razdoblju od 1987. do 1999. godine. Obitelj živi u skladu s luteranskom tradicijom, a kada Ursula ne vodi razgovore sa svjetskim vođama i ne predsjedava Europskom komisijom, posvećuje se mirnom i povučenom obiteljskom životu. Obitelj se nastanila na farmi u Burgdorfu, blizu Hanovera, gdje drže brojne konje. Malo je poznato da je Ursula strastvena jahačica i da je u prošlosti sudjelovala na mnogim natjecanjima u jahanju.