IZGLEDALA DRUGAČIJE /

Politički krugovi nisu joj bili strani: Rijetki bi prepoznali Ursulu von der Leyen u mladosti

Politički krugovi nisu joj bili strani: Rijetki bi prepoznali Ursulu von der Leyen u mladosti
Foto: Andreas Stroh/imago Stock&people/profimedia
Ursula von der Leyen je njemačka političarka koja trenutno obnaša funkciju predsjednice Europske komisije.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Političarka Ursula von der Leyen rođena je kao Ursula Albrecht1958. godine u Ixellesu, maloj općini u regiji Bruxelles u Belgiji. Kći je Ernsta Albrechta, jednog od prvih europskih državnih službenika nakon osnivanja Europske komisije.

Većina njezinih predaka potječe iz njemačkih gradova Hanovera i Bremena, no u obiteljskom stablu nalaze se i zanimljivi međunarodni korijeni. Među njima je i prabaka iz Amerike, koja je imala mješovito europsko podrijetlo. Među poznatim imenima u obitelji nalaze se trgovac pamukom Karl Albrecht te Mary Ledston Robertson.

Prezime pod kojim je danas poznata diljem svijeta dobila je udajom za dr. Heika von der Leyena, člana ugledne obitelji Von der Leyen. Ursula i Heiko upoznali su se još na studiju u Göttingenu, u okviru sveučilišnog zbora. Nakon vjenčanja 1986. godine, neko vrijeme tijekom devedesetih živjeli su u Sjedinjenim Američkim Državama.

Par zajedno ima sedmero djece, rođene u razdoblju od 1987. do 1999. godine. Obitelj živi u skladu s luteranskom tradicijom, a kada Ursula ne vodi razgovore sa svjetskim vođama i ne predsjedava Europskom komisijom, posvećuje se mirnom i povučenom obiteljskom životu. Obitelj se nastanila na farmi u Burgdorfu, blizu Hanovera, gdje drže brojne konje. Malo je poznato da je Ursula strastvena jahačica i da je u prošlosti sudjelovala na mnogim natjecanjima u jahanju.

17.10.2025.
14:51
Hot.hr
Andreas Stroh/imago Stock&people/profimedia
Ursula Von Der LeyenMladaPolitikaGalerija
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IZGLEDALA DRUGAČIJE /
Politički krugovi nisu joj bili strani: Rijetki bi prepoznali Ursulu von der Leyen u mladosti