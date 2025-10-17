Tko je žena kojoj su dali neto plaću od 3600 eura? Peternel: 'Ne radi se apsolutno ništa'

Zagrebačka Gradska skupština je na sjednici, koja je počela u četvrtak u 9, a trajala sve do petak u 3.11 sati, donijela odluku da potpredsjednica Skupštine Marina Ivandić (Možemo!) obavlja svoju dužnost profesionalno s mjesečnom plaćom od 3.600 eura neto.

Ivandić, koja će biti jedina potpredsjednica Skupštine u Hrvatskoj koja će za tu dužnost primati plaću iz gradskog proračuna, obrazložila je zašto će dužnost obavljati profesionalno.

Između ostaloga, rekla je da smatraju da uz Gradsku upravu i oni, prvenstveno skupštinska većina koja je to građanima i obećala, mogu i moraju dati veći doprinos ostvarenju cilja kvalitetnije uključenosti građana te im je u tom smislu namjera i želja u Skupštini stvoriti prostor za razgovor o temama koje su važne za stanovnike grada i povećanje kvalitete života. Gradski zastupnici odluku su donijeli s 24 glasa za, sedam protiv i jednim suzdržanim.

Žestoke reakcije

Oporba se oštro usprotivila odluci. "Zar i ti kćeri Marina, zar si i ti spala na to da te se uhljebljuje na gradski proračun Grada Zagreba? Marina, ti vrijediš puno više. Marina, ti posjeduješ znanja i sposobnosti da normalno participiraš na tržištu rada, a ne da uhljebnički na stražnji ulaz uđeš u Gradsku skupštinu Grada Zagreba", poručio joj je nestranački zastupnik Trpimir Goluža.

Podsjetimo, oštar je u srijedu bio i saborski zastupnik Igor Peternel (DOMiNO). 'Bio sam potpredsjednik Skupštine u prošlom mandatu i mogu vam reći da potpredsjednici ne rade apsolutno ništa. Sve je u rukama predsjednika, a ni to nije Bog zna što. Potpredsjednici nemaju nikakvu ovlast, osim da povremeno odu na otvorenje nečega i prema poslovniku nemaju nikakve druge obaveze', kazao je Peternel.

Dodao je da tu nije riječ samo o zbrinjavanju određene osobe nego i u tome da po stranačkom kodeksu 30 posto primanja ide Možemo! 'To znači da će od njezine plaće, koja je više od tri tisuće eura, dobiti 30 posto, pa izračunajte koliko će javnog novca platforma Možemo! uprihoditi u četiri godine od takvog bezobraznog zbrinjavanja jedne osobe' rekao je Peternel.

Tko je Marina Ivandić?

Rođena je 8. travnja 1986. godine, a na službenim stranicama stranke Možemo! navodi se da je diplomirala hrvatski i slovački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Sukoordinatorica je stranke Zagreb je NAŠ! (ZJN) i, slijedom toga, članica Upravnog odbora Možemo! te predsjednica kluba zastupnika i zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Ističe se da je aktivno sudjelovala u izgradnji stranaka ZJN i Možemo! od njihovih početaka te se ponajviše bavila organizacijom i razvojem platformske i stranačke infrastrukture kroz rad na uspostavi i jačanju zagrebačkih kvartovskih grupa.

'Budući da sam 10-ak godina bila što zaposlena, što aktivna u sindikatima, u našim strankama sam se programski bavila razradom stavova i politika iz područja rada i s time povezane rodne ravnopravnosti. Sudjelovala sam u više građanskih inicijativa za zaštitu javnih dobara, poput inicijative Ne damo naše autoceste kojom smo spriječili privatizaciju Hrvatskih autocesta i inicijativa vezanih uz zaštitu javnih prostora u Zagrebu', istaknula je Ivandić na stranicama stranke Možemo!.

Dodala je da u Gradskoj skupštini prati široki spektar tema i sudjeluje u različitim aspektima pripreme i usuglašavanja pojedinih politika i pozicija. 'Osobito se bavim reformom sustava gospodarenja otpadom i temama vezanima uz unaprjeđenje komunalne infrastrukture i komunalnih usluga. Budući da su navedena pitanja važna ne samo za razvoj grada u cjelini nego i za kvalitetu života u kvartovima, svakodnevno pratim probleme i inicijative u kvartovima te nastojim pružati podršku našim vijećnicama i vijećnicima u mjesnim odborima i gradskim četvrtima u realizaciji prioriteta koje su postavili', navela je Ivandić.

