Jači spol nije skidao oči s Lille u kožnjaku, a nije bila sama: Evo tko je još bio ondje

Na Zagrebačkom velesajmu su 16. listopada na Oktobeer festu zapjevali pjevačica Lidija Bačić (40) i Grupa Vigor. Publika je uživala u poznatim hitovima, energičnim nastupima i odličnoj atmosferi koju su mnogi zabilježili fotografijama. Lille je za ovu prigodu odjenula kožni outfit. Kratke kožne hlače i jaknica te čipkasti top, bili su dovoljni da istaknu njezinu vitku liniju. U našoj galeriji pogledajte kako je to izgledalo na Oktobeer festu u Zagrebu.

Podsjetimo, u Zagrebu je službeno započeo Oktobeer Fest 10.10. – najveći festival zabave u Hrvatskoj!

Manifestacija je svečano otvorena uz impresivan dron show iznad Zagrebačkog velesajma, čime je označen početak dana ispunjenih glazbom, druženjem i vrhunskom atmosferom. Već prve večeri, brojni posjetitelji su došli iskusiti jedinstveni spoj glazbe, piva i dobre energije.