Dramatični prizori spašavanja na istoku Hrvatske: Požar na brodu, dim i panika

Na međunarodnom putničkom pristaništu uz Dunav u Aljmašu u četvrtak je održana pokazna vježba postrojbi sustava Civilne zaštite (CZ) Osječko-baranjske županije pod nazivom "Aljmaš 2025", koja je prikazala spašavanje putnika iz broda na kojem je izbio požar.

Prema scenariju vježbe, tijekom izrazito visokog vodostaja Dunava na putničkom pristaništu došlo je do požara na brodu s oko 40 putnika i članova posade. U prostoru strojarnice razvio se gust dim te je među putnicima nastala panika, a pri pokušaju izlaska na kopno nekoliko putnika palo je u rijeku.

Koordinator vježbe i zamjenik načelnika županijskog Stožera CZ Mladen Pejić izjavio je kako je vježba obuhvatila evakuaciju putnika s broda i uzbunjivanje hitnih službi kao što su vatrogasci, policija i Hitna medicinska pomoć putem Centra 112.

Tijekom vježbe vatrogasci spašavaju unersećene i ozlijeđene, koje potom preuzima Hitna medicinska pomoć. Snage HGSS-a i Crvenog križa tragaju za putnicima koji su nestali tijekom pokušaja spašavanja, a u pretragu se uključuju ronioci, potražni psi i bespilotna letjelica, pojasnio je Pejić.

Što se htjelo pokazati ovom vježbom?

U vježbi je sudjelovalo oko 90 pripadnika županijskog sustava CZ, 11 interventnih vozila i pet plovila, a osječko-baranjska županica Nataša Tramišak ocijenila je kako se županijski sustav CZ posljednjih godina pokazao dobrim u brojnim kriznim situacijama, poput pandemije korornavirusa, ili velikog požara u osječkoj tvrtki "Drava International", kada su promptno reagirale sve službe sustava.

Ovom vježbom htjeli smo pokazati da sustav Civilne zaštite djeluje koordinirano i da je spreman odgovoriti na sve krize i izazove. Svjesni smo potrebe da sustav treba jačati, ljudima i opremom, te da moramo poboljšati brojnost postrojbi opće namjene, kazala je Tramišak.

S početkom služenja civilnog vojnog roka u Bizovcu, kao centru sustava CZ za pet slavonskih županija, imat ćemo oko 150 mladih ljudi koji su se odlučili biti dio sustava Civilne zaštite, uz čiju ćemo pomoć moći brzo i stručno reagirati na eventualne ugroze, rekao je načelnik županijskog Stožera CZ Goran Ivanović.